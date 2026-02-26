Billy Laurent、5年ぶりEP『pride.』配信リリース

東京を拠点に活動するBilly Laurentが、5年ぶり通算5枚⽬となる新作EP『pride.』をELIONE率いるヒップホップコレクティブ「Solid Sky Entertainment」から、2⽉27⽇に配信リリースする。

2021年頃から動画投稿SNSを中⼼に話題を呼ぶ楽曲を連発し、多くのリスナーからEPのリリースを期待されている中、5年ぶりとなる今回のEP『pride.』は、彼が東京で⽣きる中で⾒つけたスタンスや感情が込められた楽曲で構成。「Heart of Gold」は、サバイブする中で揺らいだ覚悟や葛藤が⽣んだ、⼒強いスタンスやラッパーとしてのテーマが綴られた今の”Billy Laurent”を表す⼀曲となっている。

先⾏シングルとして、1⽉28⽇に配信リリースした「Trust Me ft.AIRIE」は、ラップスタア誕⽣!でも話題の友⼈、AIRIEを客演に迎え、”信じること、信じてもらうこと”をテーマに決意を歌った、エモーション溢れる歌唱が光るラブソング。「Converse ft.who28」は、同い年の友⼈who28とギターサウンドで等⾝⼤の失恋を歌ったラブソング。彼らが持つ独特な表現が、⽿に残り、共感を呼ぶキャッチーな⼀曲。全5曲が収録された『pride.』は、彼の⼈間性や感情に触れられるような楽曲で構成されており、アップデートされた歌唱や表現⼒が光るEPとなっている。

■Billy Laurentコメント

今作の制作期間は2年くらいありましたが、⽇々スタジオには通っていて。⽣きてて⾊々なことがある中で感じたことを、そのままスタジオで詰め込んでいきました。キツかったり、傷ついたり、悔しかったりした時に⽣まれたスタンスやメッセージを歌った楽曲で構成されているので今まで以上に僕を出せたEPに仕上がっていると思います。これから沢⼭の挑戦をしていくにあたって、このEPで勝負したいと思えるような曲ばかりなので、僕の周りの⼈たちはもちろん、沢⼭の⽅に聞いていただけたら嬉しいです。

＜リリース情報＞

Billy Laurent

New EP『pride.』

2026年2⽉27⽇リリース

=収録曲=

https://linktr.ee/billylaurent66

1. Heart of Gold

2. Trust Me feat.AIRIE

3. Honey Hunt（シングルリリース済）

4. Converse feat.who28

5. Pride feat.Smartt

Twitter https://x.com/billylaurent66

Instagram https://www.instagram.com/billylaurent66

TikTok https://vt.tiktok.com/ZSejnVdg2/

YouTube https://youtube.com/channel/UCXmCIjEdsUpbke9AAgydp1A