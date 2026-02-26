













ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希が25日（日本時間26日）、ダイヤモンドバックス戦で今季初登板。2回途中3失点の内容だったが、3奪三振とらしさも見せられた登板となった。











初回に3点を失った佐々木。なおも1死二塁と苦しい場面となったが、ここでジョーダン・ローラーをアウトハイの97マイルで空振り三振に斬ってとる。捕手の要求通りのコースに、質の高いボールが投じられた。



続く打者もアウトコースの95マイルで見逃し三振に打ち取り、佐々木は初回だけで27球を費やしたうえに3失点と苦しい投球となりながらも踏みとどまった。



続く2回、先頭打者に対してカウント1－2から切れ味鋭い変化球で空振りをとり、3つ目の三振を奪った佐々木。結局この日は2回途中3安打2四球、3奪三振で3失点という投球内容だった。



昨季のプレーオフではクローザーとして9試合で防御率0.84の好投を続け、ワールドシリーズ連覇に貢献した佐々木。今春のワールドベースボールクラシック（WBC）には出場せず、改めて先発として開幕ローテーション入りを目指している。



制球に苦しみ、球数が多くなるという自身が崩れるパターンを露呈したが、まだこれが今季実戦初登板。開幕までに各ボールの精度を高めていきたいところだ。



あとは長丁場のシーズンを乗り切る体力面での不安を克服すべく、コンディション調整を万全に行っていきたい。





















【動画】3失点も3奪三振、佐々木朗希の今季初登板がこちら！

