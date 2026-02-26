レアル・マドリードに所属するCB（センターバック）ラウール・アセンシオが、自身の公式Instagramにて無事を報告した。

チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・プレーオフの2ndレグが25日に行われ、レアル・マドリードはベンフィカと本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』で対戦。“エル・ブランコ”は先制点を許したものの、MFオーレリアン・チュアメニとFWヴィニシウス・ジュニオールのゴールでこの試合を制し、先勝していた1stレグとの2戦合計スコアでも3－1と上回り、ラウンド16に駒を進めている。

ただ70分過ぎ、空中でMFエドゥアルド・カマヴィンガと衝突したCBラウール・アセンシオが、ピッチに倒れ込んだまま起き上がることができずに負傷交代を余儀なくされるアクシデントが発生。試合後、「深刻な状態ではないようだ」とアルバロ・アルベロア監督が口にしていたが、担架で運ばれる際には首が固定された状態で、そのまま病院へと搬送されただけに、ケガの具合が心配されていた。

そんななか26日、アセンシオが自身の公式Instagramを更新。「応援メッセージ、みんなありがとう！」と感謝を綴った上で、「ただのハプニングだったよ！ 次のラウンドを目指そう。アラ・マドリー!!!」と無事を報告している。

現時点で、クラブ側からのメディカルレポートは報告されていないものの、ひとまず大事には至らなかったようだ。