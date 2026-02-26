大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、3月に行われるWBCに複数選手が参加を予定している。韓国代表に選出されているキム・ヘソン内野手もその一人だが、同大会でのプレーも二塁レギュラー獲りに関わってくるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ドジャースは二塁レギュラー格のトミー・エドマン内野手が今オフ右足首手術を受け、開幕には間に合わない見込み。空いたポジションはキムやアレックス・フリーランド内野手らによって争われている。

同メディアは「シーズン終盤は不調に終わったものの、キムはチームのキャンプに残るのではなく、WBCへの参加を選んだ。これは首脳陣が好む形とは限らない。選手とチーム双方にとってはトレードオフとなる。チームを離れることで自軍での調整機会は減るが、キムは韓国代表での好パフォーマンスが、その不在を上回る価値をもたらすことを期待している」と言及。

続けて、「守備力に関しては何の疑いもない。本当に優れた守備をする。だが、日々こちらで一緒にいられた方が、評価する上では助かる。その機会は得られないが、もちろんプレーは注視する。春がどう進むかを見守り、戻ってきたら、またじっくり見ることになるだろう」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

