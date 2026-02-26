













ヤクルトは今季の春季キャンプも故障離脱者が多発。最下位からの巻き返しを図る中、不安の残る内容になってしまった。



とりわけ躍進の象徴となりうる内山壮真、黄金ルーキーの松下歩叶、大黒柱の山田哲人の故障がチームに投げかけるダメージは大きい。



しかしながら、若手の躍動など希望の光も見えた。



手締めを行った新選手会長の古賀は、今キャンプとオープン戦にかけて自慢の強肩とフットワークを度々披露。昨季75試合出場で12球団トップの盗塁阻止率.500を記録した男が一本立ちすれば、チームの扇の要が誕生する。



野手では3年目の23歳の遊撃手・伊藤琉偉が打撃好調を維持しアピール中だ。元々定評がある守備面とあわせて進化を続け、正遊撃手である長岡秀樹を他ポジションに追いやるほどの活躍をみせたい。



投手では奥川恭伸が4年ぶりにキャンプを完走。目標を「規定投球回到達」に置いているが、エース格として二桁勝利をあげるような活躍を見せられれば、チームに「勝利の形」をもたらすことができるだろう。



池山隆寛新監督が求める「元気」を若い選手たちが体現することができれば、明るい方向にチームの軌道が乗ることも夢物語ではないはずだ。











