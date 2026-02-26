NPBエンタープライズは26日、3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表に選出されていたサンディエゴ・パドレスの松井裕樹投手が左脚の負傷のため、出場辞退したことを発表した。今回の記事では本件を受けての侍ジャパン投手陣の起用法について考察していく。

崩れた最終回構想 クローザーは誰に託されるのか

NPB通算236セーブ、MLB過去2シーズンで通算125試合登板の実績を誇る松井。現時点の実力はもちろん、国際舞台での実戦経験を踏まえた観点でも、間違いなく侍ジャパンのクローザー候補筆頭の存在だった。松井の代表離脱を受け、井端弘和監督はどのような投手起用を行うのだろうか。クローザー争いへの影響をまず概観する。

高いレベルの野球になればなるほど、試合終盤に登場する投手の出来が、勝敗を左右すると言われる。8回を任されるセットアッパー、とりわけ最終回で試合を締めくくるクローザーを固めることは、勝利への絶対条件だろう。

井端監督にとって、この点で非常に頭の痛いニュースが続く。2月11日、昨季のパ・リーグセーブ王・平良海馬（埼玉西武ライオンズ）が左ふくらはぎ肉離れによりWBC出場辞退を表明。

同13日、NPB記録となる50試合連続無失点を昨季マークした石井大智（阪神タイガース）が「左アキレスけん損傷」により、出場辞退となった。

そこに続く、今回の松井の一報。井端監督が、最終盤の投手起用を根底から考え直す必要を迫られていることは間違いないだろう。

松井・平良・石井の出場が不可能となった今、2026年WBCにおける9回の守りは、残されたメンバーのなかでNPBで活躍するクローザー・セットアッパーに託すことが、現実的な最善の策として考えられる。

具体的な候補としては、前回2023年WBCに出場経験のある大勢（読売ジャイアンツ）、2024年に行われた第3回プレミア12の日本代表として活躍した藤平尚真（東北楽天ゴールデンイーグルス）、通算112ホールドでNPB屈指のセットアッパーである松本裕樹（福岡ソフトバンクホークス）らの名が挙がるだろう。

しかしながら今回のWBCは、NPBでは導入されていないルールのもとで試合が行われる。その点を踏まえ、次の項で今後のブルペン構想を考察していきたい。

国際ルールが変える最終回

2026年大会から、MLBで近年新しく導入されたルールが、WBCでも複数採用される。投手において極めて重大に関わるルールが「ピッチクロック」「ピッチコム」「牽制球の制限」だ。国際大会のスタンダードと日本野球の違いが大きくなるなか、ブルペン構成の決定は、複合的な観点からの考察が求められるだろう。

ピッチクロックは、「投手は走者なしで15秒以内、走者ありで18秒以内に投球動作を開始」というもの。そのため投手は、捕手との間でサインを電子的に伝達する機器（ピッチコム）を使用する。

加えて、打者一人につきプレートを外す行為（牽制含む）が2回までとなる。緊迫した場面で間合いを取る牽制は、国際大会で使うことが難しくなっている。

これらのルールは、いずれも現状NPBでは導入されていない。勝敗が決する場面であろうが、サイン決定に時間を要することは許されない。打者の間合いや仕草を分析し、駆け引きを行いながら投球を決定していくことも、現実不可能となっている。

これらを踏まえると、果たして「投手適正としてクローザーに適しているから」という理由だけで、侍ジャパンのクローザーを決定し、固定することが勝利に結びつくのか、という論点が生じうる。

国際ルールでの経験値はもちろん、通常とは異なる条件下でも100％のパフォーマンスを出せる人間も候補になりうると考える。加えて相手打者の特徴を踏まえた分析や、投手のコンディションも踏まえなければならない。

複合的な観点で改めてブルペン構成を考察した中で、今回2名の投手の名前をクローザー候補に出し、次項で検証してみたい。

クローザー固定にこだわらない？ 菊池or菅野を終盤に据える発想

MLBでの経験値は、国際試合の大事な局面で登板を任せるに際しての信頼に繋がることは間違いない。加えて、あらゆるシチュエーションにおいて己の最高の実力を引き出せるという力も、大事な点になると考える。NPB通算81セーブの大勢は勿論クローザー候補筆頭だが、ここでは菊池雄星（ロサンゼルス・エンジェルス）と菅野智之（コロラド・ロッキーズ）の名を挙げ、考察してみたい。

菊池はMLB7シーズンで通算199試合（先発187試合）の登板実績がある。アメリカでは4チームを渡り歩いたが、いずれにおいても自分の力を発揮しながらグレードアップを続け、生存競争が激しいMLBの先発ローテーションで生き残ってきた。

ピッチクロックやピッチコムに慣れていることはもちろん、大事な場面での早急な配球の決定やコミュニケーションの取り方についても、心を乱されることが少ないと考えられる。

実力的にも申し分ない。2024年は自己最多となる206奪三振を記録し、奪三振率10.55はア・リーグ第3位だった。エンゼルスに移籍した昨季はシーズン通してローテを守り、リーグ最多タイとなる33試合に先発登板した。

先発で培ったタフさ、高い奪三振能力はリリーフでも活かされるに違いない。強いストレートを投げられる左腕というのも魅力だ。平均球速が150キロを超えてくる菊池を、球速で上回る左腕は現状侍ジャパンには存在しない。

菅野は、36歳となる昨年、MLBに初挑戦。最もレベルが高いと言われるア・リーグ東地区に所属するボルティモア・オリオールズにおいて、チームでただ一人、シーズン通して先発ローテーションを守り通した。

ピッチクロックなどにも対応し、10勝10敗、防御率4.64という数字は見事のひと言だ。精神的な強さだけでなく、若手に負けない投球術を持ち合わせていることが大きいだろう。

菅野の持ち味は、日本時代から定評がある制球力だ。懸念点は、昨季リーグワーストとなる被本塁打33という数字だろう。年々高速化する球速に対応するべくパワーを磨くMLB野手陣にとって、菅野の球威は捉えられたらスタンドを越されるリスクは避けられない。

しかし、ある程度打たれながらでも試合を作ることが役割である先発とは違い、中継ぎはここ一番の制球力が最も大切だ。捕手と立てたプランを、忠実に実行できる再現力の高さという点で、菅野ほどの経験と完成度の高さを誇る投手はいない。

この両名を勝負所で投入することを基本軸とし、状況とコンディションに応じて大勢、松本、藤平、あるいは初選出の北山亘基（北海道日本ハムファイターズ）のような勢いのある投手を注ぎ込んでいく。

緊急事態に見舞われている今、勝つためにあらゆる視点が必要となる中で、このような見方もあるのではないだろうか。

追加招集3投手の起用シナリオ

最後に、追加招集された選手の起用法を考えていきたい。平良の離脱時には藤平が招集を受け、石井の代替選手としては隅田知一郎（埼玉西武ライオンズ）が招集された。今回の松井の離脱に際し追加招集されたのは、予備登録選手にも選ばれていた金丸夢斗（中日ドラゴンズ）である。なぜ彼らが招集を受け、どのような起用を想定しているのかをまとめていきたい。

この3名のなかで、藤平を除く2投手は先発左腕投手である。松井が抜けた現在、左投手が宮城大弥（オリックス・バファローズ）、曽谷龍平（同）、菊池の3名のみとなったことを受け、左腕の補填は重大なポイントであった。

加えて、先述した「ピッチクロック」など以外の、WBC独自のルールが選出の理由にあると思われる。それが「球数制限」と「登板間隔の規定」だ。

先発投手は球数が決められており、具体的には1次ラウンドは65球まで、準々決勝は80球まで、準決勝・決勝95球までである。

50球以上を投げた投手は中4日を空けなければならず、30球以上を投げた場合、2試合連続で登板した場合は中1日を空けなければならないのも特徴的だ。通常のNPBの投手起用はできず、「先発」「中継ぎ」「抑え」の定義もNPBとは変えなければならないだろう。

通常の中継ぎ投手を複数用意する意識ではなく、先発できるようなスタミナを持つ投手をブルペンに多くスタンバイさせる必要性がある。どんなに先発投手の投球内容が良くても、球数によっては短いイニングで降板させなければならないからだ。

その点で、隅田・金丸は実に使い勝手の良い投手となるだろう。ともに制球力にすぐれ、隅田は多彩な変化球、金丸は剛速球を武器に、あらゆるシーンでの登板が期待される。試合を崩さず、イニングを立て直していく投球ができる投手たちだ。

セットアッパーとして開花した藤平だが、プロ入り当初は先発としての経験も有しており、こちらも多様な機会での起用が想定できる投手。井端監督は、様々な場面を想定して、メンバーを選出している印象だ。

その中において、やはり軸となる投手を定め、勝ち試合をモノにしていくパターンを確立していく必要があるのは必定。クローザー候補3選手が辞退という異常事態を乗り越え、大会2連覇に向けて井端監督がどのような選手起用を練っているか、様々な視点から注目して見守りたい。

