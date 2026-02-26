高卒6年目の覚醒なるか！ソフトバンク、“背水のドラ1”が今季実戦初アーチ　















福岡ソフトバンクホークスの井上朋也内野手が25日、台日野球国際交流試合の中信兄弟戦に「6番・右翼」で先発出場。4回に凄まじい当たりの本塁打を放った。







0－1と1点ビハインドのソフトバンクは4回、無死一、二塁のチャンスで正木智也外野手に3ランが飛び出して3－1と逆転に成功。なおも1死一塁の場面で、井上に打席が回ってきた。



カウント1－2と追い込まれたところから投じられた変化球を、井上が鋭く振りぬく。強烈な打球音が発せられた打球は、凄まじい勢いで左翼フェンスを越えていく2点本塁打となった。井上が秘める長打力を見せつける形となった。



井上は2020年ドラフト1位で入団したが、昨季は一軍8試合の出場で打率.125、0本塁打。打力を期待されるものの、プロの壁に跳ね返されるシーズンが続いた。



プロ6年目の今季は生き残りをかけ、背水の覚悟で臨む年となる。能力開花に期待したい。



試合は7－3でソフトバンクが中信を破っている。









【動画】火の出るような打球！井上朋也の本塁打がこちら

DAZNベースボールの公式Xより















打球速度が半端じゃない



井上朋也 レフトへ

特大の一発を放つ！



⚾ソフトバンクvs中信



— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)