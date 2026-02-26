「こんな姿は見たことない」佐々木朗希がまさかの”大乱調”…米メディアにロ…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、アリゾナ・ダイヤモンドバックスとのオープン戦に出場した。しかし、3回途中で失点3を喫するなど、期待された結果を残すことができなかった。米メディア『ロサンゼルス・タイムズ』のアンソニー・ソロザーノ記者が報じている。

この日の佐々木は制球に苦しみ、3回途中で被安打3、与四球2、失点3で降板した。最速は98.6マイル（約158.7キロ）を計測し、奪三振3を記録したものの、36球中ストライクはわずか17球にとどまった。

佐々木は「良かった部分もあるが、改善すべき点もある。ブルペンではフォークの感触は良かったが、マウンドではうまくいかなかった。フォーシームも少しズレを感じた」と課題を口にした。

昨季終盤のメジャー再昇格後はブルペン要員として存在感を示し、ポストシーズンでは10回2/3を投げて失点1と好投。しかし、今春の目標は先発ローテーションの一角を確固たるものにすることだ。

佐々木の投球についてデーブ・ロバーツ監督は「彼は力みすぎていたと思う。今春、こんな姿は見たことない。球速にこだわりすぎて、1回に追い込まれた。2回は良かった。球種をうまく混ぜ、制球も少し良くなったと思う」と言及した。

【関連記事】

【了】