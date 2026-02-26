右の大砲候補が存在感！ソフトバンク・正木智也が特大弾　今季対外試合初…

福岡ソフトバンクホークスの正木智也外野手が25日、台日野球国際交流試合の中信兄弟戦に「3番・左翼」で先発出場。4回の第2打席に、今季の対外試合初となる本塁打を放った。
0－1と1点ビハインドのソフトバンクは4回、無死一、二塁のチャンスで正木の第2打席が回ってきた。カウント2－2からの勝負球となるストレートを正木が見事に捉えた。
打球はバックスクリーン方向にぐんぐん伸びていき、スタンドイン。逆転の3点本塁打となった。見事な飛距離に、春季キャンプの成果が結果として表れていることが感じられる一打となった。
正木は、昨季は左肩の負傷でわずか17試合の出場に留まった右の大砲候補。今季はレギュラーの座を確実に狙っていく大切な年となるだろう。
持ち前の勝負強さを武器に、常勝軍団の主軸を担う存在となっていきたいところだ。
試合は7－3でソフトバンクが中信を破っている。
【動画】これが入る！？正木の特大アーチがこちら
DAZNベースボールの公式Xより
キャンプの成果をここで披露
正木智也 今シーズン
対外試合初ホームラン！
⚾ソフトバンクvs中信
