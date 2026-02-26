株式会社NPBエンタープライズは26日、ワールドベースボールクラシック（WBC）日本代表に選出されていた松井裕樹投手が、負傷のため出場を辞退することを発表した。

松井は19日（日本時間20日）、実戦形式での登板中に患部の違和感を訴え、緊急降板。同21日（日本時間22日）は室内で別メニュー調整し、キャッチボールも行わなかった。

松井はメジャー移籍2年目となる昨季、61試合の登板で防御率3.98の成績をマークし、パドレスのブルペン陣の中で存在感を発揮。侍ジャパンでもリリーフとして試合終盤を抑える役割を期待されていた。

なお、松井の辞退により、予備登録メンバーに入っていた中日の金丸夢斗が追加招集。

侍ジャパンでは、平良海馬（西武）、石井大智（阪神）とリリーフ陣の出場辞退が相次いでおり、ブルペン陣の再編が急務となっている。

昨季は15試合全ての試合で先発登板した金丸だが、大学時代はリリーフも経験。強化試合など国際試合での実績もあり、今大会の課題であるピッチコム、ピッチクロックを経験済みであることも心強い。

大会連覇を目標に掲げる井端監督にとって、非常に難しい事態が生じているが、約一週間後に迫った本大会までに体制を立て直すことが出来るか。

