ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第10回ライブ配信が2月24日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、MLB実況などで活躍する下村泰司氏がゲスト出演した。

番組では、今回のWBCアメリカ代表に選出されているタリック・スクーバル投手（タイガース）について話が及んだ。

昨季に2年連続のア・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたスクーバル投手だが、WBCでは1次ラウンドの1試合にしか登板せず、その後はタイガースへ戻る予定だと複数メディアに報じられた。

これについて福島氏は「これはもう仕方ないし、最初から分かってたことですよね。だってスクーバルのオープン戦での登板を見ると、1次ラウンドのイギリス戦で先発することがわかってるローテーションで来てる」とコメント。事前の調整過程から見ても、既定路線だったとの見方を示した。

決勝ラウンドでサイ・ヤング賞左腕の力を借りることができないアメリカ代表。戦力ダウンの懸念もあるが、福島氏は次のように分析する。

「アメリカの投手陣はたとえスクーバルがいなくても、まったく戦力は落ちていない。それに代わる強力なリリーバーもスタンバイしているし、その中で（リリーフの中で）先発できる投手もたくさんいる。マシュー・ボイド、ノーラン・マクリーンなど、スクーバルと比べると落ちるかもしれないが、実際のピッチングでは決して負けていない」

絶対的左腕の限定起用は大きな話題となっているが、豊富なタレントを擁するアメリカ投手陣の総合力は依然として高い――それが福島氏の見立てである。

さらに番組内では、日本代表がWBCの決勝に進出した場合を想定し、大谷翔平選手がマウンドに上がる可能性についても議論が交わされた。今大会の大谷はDH登録であり、現行ルール上は登板することができない。しかし、わずかに残されている“例外的な可能性”に言及し、出演者たちがそれぞれの見解を明かしている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】大谷はWBC決勝で投げる！？ MLB評論家が語る“わずかな可能性”とは

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

【関連記事】

【了】