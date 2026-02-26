欧州最強クラブを決めるチャンピオンズリーグ（CL）は現地時間25日までにノックアウトフェーズ・プレーオフの全日程が終了し、ラウンド16に進出する全チームが確定した。

リーグフェーズ8位以内のアーセナル（イングランド）、バイエルン（ドイツ）、リヴァプール（イングランド）、トッテナム・ホットスパー（イングランド）、バルセロナ（スペイン）、チェルシー（イングランド）、スポルティング（ポルトガル）、マンチェスター・シティ（イングランド）はノックアウトフェーズへストレートイン。残る8枠をかけて、リーグフェーズを9位から24位で終えた16チームがプレーオフへ臨んだ。

昨シーズンの王者であるパリ・サンジェルマン（PSG／フランス）はモナコ（フランス）との同国対決に。3－2で先勝して迎えたセカンドレグでは先制を許したものの、後半開始早々にモナコが退場者を出すとすぐさま逆転に成功。最終盤に1点を返されたが、2戦合計5－4でラウンド16進出を決めた。

一方、そのPSGと昨シーズンの決勝戦を戦ったインテル（イタリア）はボデ／グリムト（ノルウェー）に連敗。敵地でのファーストレグを1－3で落とすと、本拠地『サン・シーロ』でのセカンドレグでも決定力不足が響いて1－2で競り負けた。リーグフェーズ最後の2試合でマンチェスター・シティ（イングランド）とアトレティコ・マドリード（スペイン）を下していたボデ／グリムトは、名門相手に4連勝を飾り、初出場ながらラウンド16進出を決めた。

最多優勝を誇るレアル・マドリードは、リーグフェーズ最終節で敗れたベンフィカ（ポルトガル）との因縁の対決に。敵地でのファーストレグを1－0で制すと、本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』でも逆転勝利。ファーストレグで人種差別発言を受けたとされるヴィニシウス・ジュニオールが2試合連続で決勝ゴールを決めた。

その他、アトレティコ・マドリードやレヴァークーゼン（ドイツ）、アタランタ（イタリア）がプレーオフを突破。大逆転を目指したユヴェントス（イタリア）は退場者を出しながら3点差を追い付いたものの、延長戦の末にガラタサライ（トルコ）に敗れた。また、ニューカッスル（イングランド）がカラバフ（アゼルバイジャン）を下したことで、今大会に参戦したプレミアリーグ勢の全6チームがラウンド16進出を決めている。

ラウンド16の組み合わせ抽選会は日本時間の27日に開催。リーグフェーズでも顔を合わせたリヴァプールとアトレティコ・マドリード、バルセロナとPSG、マンチェスター・シティとレアル・マドリードなどは再戦が実現する可能性もある。プレーオフの試合結果とラウンド16進出チームは以下の通り。

◼︎プレーオフ・セカンドレグ試合結果

アトレティコ・マドリード 4－1（2戦合計：7－4） クラブ・ブルッヘ

ニューカッスル 3－2（2戦合計：9－3） カラバフ

レヴァークーゼン 0－0（2戦合計：2－0） オリンピアコス

インテル 1－2（2戦合計：2－5） ボデ／グリムト

アタランタ 4－1（2戦合計：4－3） ドルトムント

ユヴェントス 3－2（2戦合計：5－7） ガラタサライ

パリ・サンジェルマン 2－2（2戦合計：5－4） モナコ

レアル・マドリード 2－1（2戦合計：3－1） ベンフィカ

◼︎ラウンド16進出チーム

アーセナル（イングランド）

→ラウンド16でアタランタ（イタリア）orレヴァークーゼン（ドイツ）と対戦

バイエルン（ドイツ）

→ラウンド16でアタランタ（イタリア）orレヴァークーゼン（ドイツ）と対戦

リヴァプール（イングランド）

→ラウンド16でアトレティコ・マドリード（スペイン）orガラタサライ（トルコ）と対戦

トッテナム・ホットスパー（イングランド）

→ラウンド16でアトレティコ・マドリード（スペイン）orガラタサライ（トルコ）と対戦

バルセロナ（スペイン）

→ラウンド16でパリ・サンジェルマン（フランス）orニューカッスル（イングランド）と対戦

チェルシー（イングランド）

→ラウンド16でパリ・サンジェルマン（フランス）orニューカッスル（イングランド）と対戦

スポルティング（ポルトガル）

→ラウンド16でレアル・マドリード（スペイン）orボデ／グリムト（ノルウェー）と対戦

マンチェスター・シティ（イングランド）

→ラウンド16でレアル・マドリード（スペイン）orボデ／グリムト（ノルウェー）と対戦

レアル・マドリード（スペイン）

→ラウンド16でスポルティング（ポルトガル）orマンチェスター・シティ（イングランド）と対戦

パリ・サンジェルマン（フランス）

→ラウンド16でバルセロナ（スペイン）orチェルシー（イングランド）と対戦

ニューカッスル（イングランド）

→ラウンド16でバルセロナ（スペイン）orチェルシー（イングランド）と対戦

アトレティコ・マドリード（スペイン）

→ラウンド16でリヴァプール（イングランド）orトッテナム・ホットスパー（イングランド）と対戦

アタランタ（イタリア）

→ラウンド16でアーセナル（イングランド）orバイエルン（ドイツ）と対戦

レヴァークーゼン（ドイツ）

→ラウンド16でアーセナル（イングランド）orバイエルン（ドイツ）と対戦

ガラタサライ（トルコ）

→ラウンド16でリヴァプール（イングランド）orトッテナム・ホットスパー（イングランド）と対戦

ボデ／グリムト（ノルウェー）

→ラウンド16でスポルティング（ポルトガル）orマンチェスター・シティ（イングランド）と対戦