













読売ジャイアンツなどでプレーした上原浩治氏が24日、自身のInstagramを更新。トロント・ブルージェイズの岡本和真選手、元巨人監督の高橋由伸氏との3ショットを公開した。











上原浩治氏が取材を行ったのは、岡本和真選手。偶然、取材日が同級生の高橋由伸元監督と重なり、選手の成長やキャンプの雰囲気を間近で感じる機会となった。



岡本選手は試合でホームランを打ち、守備でも存在感を発揮。フィールドでの表情からは、純粋に野球を楽しむ姿勢が伝わってくる。



一方、ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア選手には久しぶりに再会。父親のブラディミール・ゲレーロ・シニア氏との対戦経験や、チームメイトとしての縁もある彼との交流は、取材の場に和やかな雰囲気をもたらした。



取材を通じて見えたのは、キャンプ中の選手たちの真剣さだけでなく、仲間との関係性や競技への意欲も深まっていること。小さな交流や笑顔の一瞬にも、選手たちの努力とチームの連帯感が表れていた。



上原氏は、そんな彼らの姿に期待を寄せつつ、自身の経験を踏まえた視点で観察。ファンにとっても、キャンプでの成長とチームの連帯感を実感できる内容となった。























【投稿】上原浩治、同級生＆元主砲との3ショットがこちら

上原浩治の公式インスタグラムより















