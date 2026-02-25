「必要なのは安定感」千賀滉大、新シーズンへ向けて好調維持！　怪我なく1…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手がライブBPを行い、再び90マイル台中盤の球速を計測した。これは噛み合い始めていることを示す明確なサインであり、メッツを率いるカルロス・メンドーサ監督も手応えを感じていると、米メディア『エンパイア・スポーツメディア』が報じている。

投手にとって、UCL（内側側副靱帯）など肘の怪我だけがパフォーマンス低下の原因とはならない。

実際には、太ももの裏の筋肉ひとつがシーズンを台無しにしてしまうこともある。

千賀は昨季、シーズン前半に驚異の防御率1.47をマークし、サイ・ヤング賞候補に相応しい投球を続け、エース格と言えるような好成績を残していた。

しかし、ハムストリングを痛めたことで事態が急変し、球速の低下、制球が不安定になるなど様々な悪影響を受けている。

7月21日から8月末までの防御率は6.56へ悪化し、最終的にマイナー降格の屈辱を味わうことになった。

ただ、怪我さえ無ければ、最高の投手であることは変わらない。

同メディアは「もし再び平均95マイル前後の球速を維持できるなら、フォークはさらに凶悪になり、スライダーも鋭さを増す。

そうなれば、リスクのある中堅ローテ投手ではなく、かつてナ・リーグをねじ伏せた存在に近づく。

全盛期そのものではないかもしれないが、間違いなく脅威だ。

そして正直に言えば、今のメッツは千賀にサイ・ヤング賞級の活躍までは求めていない。

必要なのは、安定感があり、威圧感を持ち、そして大きな問題なく年間28～30試合で先発できる投手であることだ。

ハムストリングが持ちこたえ、球速が維持されるなら、防御率3点台前半～中盤を残す力は十分にある」と伝えている。

なお、メンドーサ監督も「彼には本当に勇気づけられている」と語っており、千賀の復活の兆しに手応えを感じているようだ。

