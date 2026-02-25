大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、シーズンを通じて二刀流選手として活躍することが期待されている。ここまでは順調にトレーニングを積んでいるが、投手調整の方で気がかりな点が浮上しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「大谷はマウンドでさらに上達する方法を見つけたが、それには代償が伴うかもしれない。カリフォルニアポストのディラン・ヘルナンデス記者とジャック・ハリス記者がポッドキャスト番組で詳しく伝えているように、彼はマウンドでの投球フォームを微調整し、より力強い投球を実現している」と言及。

続けて、「『フィジカル面では、すでに99マイルを出していることからも分かるように、明らかに素晴らしい状態だ。より球速とパワーを生み出すために、少し体を後ろに傾けるようなフォームにしている』と語ったヘルナンデス記者だが、その変化がすべての球種にとってプラスに働いているわけではないという。彼は速球がより力強くなった一方、スライダーの制球力には影響が出ていると説明している」と記している。

新投球フォームがまだ完全には馴染んでいない様子の大谷だが、ここからどうアジャストしていくかは要注目だ。

