「全球種で平均球速向上」今永昇太に復活の兆し！　やはり怪我が昨季低迷…

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は24日（日本時間25日）、オープン戦のサンディエゴ・パドレス戦で初先発し、2回投げて33球で3安打1奪三振無失点の成績を残した。全ての球種で球速が上がったことは、同選手の復活を予感させるものであると、米メディア『カビーズ・クリブ』が報じている。

今永は昨季、ハムストリングを痛めた後から急激に成績が低迷し、ポストシーズン含め被本塁打数の多さが目立つ結果となった。

再起を図る2026シーズンは、オールスターゲーム選出、新人王投票4位、サイ・ヤング賞投票5位に入ったルーキーシーズンのような輝かしい成績が期待されている。

すでにその兆候は見せており、オープン戦の初登板では、フォーシームが90.8マイル（約146.1キロ）から93.0マイル（約150キロ）、スプリッターが83マイル（約133.6キロ）から84.4マイル（約135.8キロ）、スイーパーが80.4マイル（約129.4キロ）から83.5マイル（約134.4キロ）、カーブが71.6マイル（約115.2キロ）から75.8マイル（約122キロ）へ、それぞれ球速が向上している。

今永が投じた全ての球種が、2025シーズン最終球の平均球速を上回っていた。

これは、今永が昨季終盤に苦戦したのは、怪我からの復帰後の投球フォームに問題があったためだという考えを裏付けるものとなるだろう。

それを踏まえ、同メディアは「2026年に今永がカブスにもたらすものは、すべてが“プラスアルファ”と捉えられるべきだろう。

今回の春季トレーニング初登板を見る限り、終わった投手という評は早計だとしか言えない」と伝えている。

