「実績ある投手を揃えた」菅野智之ら新戦力が頼り！？　先発ローテの出来…

菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズが万年最下位の状況から抜け出すには、重点的に補強した先発ローテーションの出来が重要になってきそうだ。36歳の菅野智之投手ら投手陣のパフォーマンスが、成功か失敗かの鍵を握ることになると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

ロッキーズは昨季、ナ・リーグ西地区で43勝119敗の成績を残し、4年連続最下位の屈辱を味わった。

この地獄から這い出るには、まず“打者天国”とも言われる本拠地クアーズ・フィールドの苦手意識を克服しなければならない。

そのためオフシーズンには、37歳のホセ・キンタナ投手、34歳のマイケル・ローレンゼン投手といった経験豊富なベテランを獲得した。

ボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった菅野は、まだ1年間しかメジャーリーグを経験していないものの、昨季は30試合に先発し157回投げて10勝10敗、防御率4.64、奪三振106をマークし、そこそこの成績を収めている。

今オフの補強を踏まえ、同紙は「ロッキーズは先発ローテーションの立て直しを目標に掲げ、実績ある投手を揃えた。

しかし、これで十分かどうかはシーズンが始まってみなければ分からない。

2026年はロッキーズにとって、まさに成否を分けるシーズンとなるだろう。

チームの成功も失敗も、その多くが先発ローテーションの出来に直結するはずだ」と伝えている。

【関連記事】

【了】