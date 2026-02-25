乃木坂46賀喜遥香「すごい速さで商品が入れ替わるから…」よく購入するセブン-イレブンの“推し商品”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。2月19日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、コンビニエンスストア・セブン-イレブンの好きな商品について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「『セブン-イレブン Presents 乃木坂46 PREMIUM LIVE』をオンラインで観ました！ 今まで部活が忙しく、これが私にとって初めて観た生ライブです！ ようやく叶った夢の時間でした。ライブでは、セブン-イレブンの特別コーナーもあって楽しかったですし、ライブもコラボ10周年の節目に相応しい曲ばかりで楽しかったです！ 遥香先生は、セブン-イレブンの商品だと何が好きですか？」（静岡県 18歳）

◆「セブン-イレブン」愛を熱弁！

賀喜：まずは、ライブを観てくださってありがとうございます！ うれしい！ 私、本当にセブン-イレブンのヘビーユーザーで、めっちゃ好きなんですよ。「7NOW」っていうセブン-イレブンさんの商品を届けてくれるアプリも使っているくらい好きです！

私も好きな商品があるんです。まず、よく食べるのは「ブロッコリーチキンエッグ」！ 縦型のコップみたいな容器に、ブロッコリーと卵とチキンが入っていて、ドレッシングは付いていないので、別売りのドレッシングと一緒に買うんですけど、これはおいしい！

おでんもめっちゃおいしい！ 特に「味しみ大根」は、本当に味が染み込んでいておいしいです。これは販売が終了しちゃったんだけど、「もっちりみるくわらび いちご」というスイーツがめっちゃ好きだった。白いわらび餅に、いちごのソースがかかっているものなんですけど、もうない……（笑）。ただ、セブン-イレブンさんは、すごい速さで商品が入れ替わるから、それを楽しんでいるところもあるんですよね。行くと「なんだこれ!?」っていう新しいご飯やスイーツ、お菓子もあるし、あとスムージーも絶対に買っちゃう！ 全部おいしいんですよ。

このライブのときも、セブン-イレブンさんがお菓子をいろいろ差し入れてくださって、いっぱい持って帰っちゃった(笑)。楽しかった～！ コラボ10周年という記念すべき年だったんですけど、これから先ももっとつないでいきたいですし、セブン-イレブンさんのお力にもなりたいので、これからも頑張りたいと思います！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info