レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが、チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16進出をかけた大一番を欠場することとなった。

リーグフェーズ3位で最終節を迎えたものの、ベンフィカに敗れて9位に転落し、ノックアウトフェーズへのストレートインを逃したレアル・マドリード。ラウンド16への切符がかかるプレーオフはベンフィカとの再戦となり、現地時間17日に敵地『エスタディオ・ダ・ルス』にて行われたファーストレグでは1－0で先勝に成功した。

1点をリードした状態で本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』へと帰還したレアル・マドリードだが、絶対的エースであるエンバペが運命のセカンドレグを欠場することに。同クラブは25日にベンフィカとの3度目の決戦に向けたスカッドリストを発表したが、ベルギー代表GKティボー・クルトワやブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールらが順当に名を連ねた一方、エンバペの名前は含まれていなかった。

スペイン紙『マルカ』が報じたところによると、エンバペは現地時間24日火曜日に行われたトレーニング中に左ひざの違和感を訴えたとのこと。ここ数カ月間に渡って同箇所の負傷に悩まされており、昨年末には捻挫により3週間程度の離脱が見込まれながらも、2週間足らずで戦列復帰していた。エンバペは今後、左ひざの負傷が完治するまでプレーを控えるものと見られており、レアル・マドリードとしては来月2週目以降に控えるCLラウンド16までにトップフォームを取り戻すことを期待しているという。

なお、スカッドリストに名を連ねているアタッカーはヴィニシウス、モロッコ代表FWブライム・ディアス、U－21スペイン代表FWゴンサロ・ガルシア、アルゼンチン代表FWフランコ・マスタントゥオーノとなっている。

【ハイライト動画】レアルがベンフィカに先勝！ CLラウンド16進出へ前進