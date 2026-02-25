「有馬記念で1万円が150万円に！」「後輩を紹介して10万円!?」思わぬ“臨時収入”エピソード

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。今回の放送では、会議テーマ「スカロケあったか会議 ～懐あったか、まさかの臨時収入！～」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆後輩の転職が生んだ“10万円”

1年前、私が前に勤めていた職場の後輩から「辞めたいんですけど、いいところ知らないですか？」と連絡が来ました。思い切って「一緒に働こうよ！」と返事をすると、後輩は乗り気になり、本当に同じ職場に就職しました。

それから１年が経ち、給与明細を見ると、いつもの給料に10万円が上乗せされていました！ というのも、会社に新しい人材を紹介すると、紹介料として10万円が支給される制度があったのです。まさかの臨時収入に懐が熱くなりました！（北海道 30歳 男性）

◆有馬記念で1万円が150万円に！

僕の人生最大の臨時収入は、一昨年の有馬記念です！ 当時は結婚して1年目、3ヵ月後には結婚式を控えていて大金が必要。さらに、人生初のお小遣い制になり貯金がカツカツ……。そんなときにおこなわれていたのが有馬記念でした。「もうどうにかなれー！」という思いで3連複を2点で計1万円購入したら、なんと当たって150万円になりました！ こんなに興奮して感動した臨時収入はありません。もちろん妻には内緒ですが、その後の結婚式と妻の誕生日は豪勢にやらせていただきました！（千葉県 29歳 男性）

◆会社の先輩が…

私のまさかの臨時収入エピソードは、絵が売れたことです！ 私は会社員として働きながら画家としても活動していて、年に何度か都内のギャラリーで展示をさせてもらっています。しかし、絵というのはなかなか売れるものではなく、1枚も売れずに終わることも珍しくありません。

昨年展示をしたときも1枚も売れずに会期が終わろうとしていました。“今回も赤字か……”と悲しく思っていると、ギャラリーから電話があり「絵が1枚売れた」との報告が！ 購入者の名前を確認したところ、何と会社の先輩でした！“わざわざ見に来てくれたんだ！”といううれしさと、絵を気に入って買ってくれたという事実に心から感謝しました。とても温かい気持ちになった臨時収入でした（埼玉県 33歳 女性）

