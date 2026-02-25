エレガンスを極めた船旅を！「エクスプローラⅢ（EXPLORA III）」が今夏就航決定

単なる豪華客船ではなく、滞在そのものが旅の目的となるようなラグジュアリーで居心地の良い滞在を提供する新しい客船「エクスプローラⅢ」が、いよいよ今夏、就航することが決定した。

公式な命名式は2026年8月1日（土）となり、MSCグループ客船事業部専用のバルセロナ新ターミナルにおいて執り行われる予定であるが、それに先立ち2026年7月24日（金）～29日（水）にかけて、地中海を巡る「地中海プレリュードジャーニー」でデビューを飾る予定だ。この特別なプレビュー ジャーニーは、イタリアのジェノヴァを出航し、フランスとイタリアのリヴィエラ沿岸を巡りながらチヴィタヴェッキア（イタリア）へと向かう、限られたゲストだけが参加可能な特別な試乗体験となる。

船体は全長を19.2メートル拡張し、これまで以上にゆとりある空間を実現。客室に関しても、313室のオーシャン スイート、109室のペントハウス、39室のオーシャン レジデンスを有しており、船上でも個別の生活スペースを確保した快適な空間を提供する。

加えて、デッキ7には新たに「オーナーズ レジデンス」も設けられた。本レジデンスは、建築家でありデザイナーのパトリシア・ウルキオラ（Patricia Urquiola）氏によって手がけられたもの。室内には、温もりのある触感豊かな素材、現代的なヨーロピアンファニチャー、厳選されたアート作品が起用されており、居心地の良い上質な空間となっている。

この他にも船内コンテンツとして、12のバー＆ラウンジに全く新しいダイニングコンセプトやプール＆バー、バスケットボールなどのスポーツコードを有したウェルネス・フィットネス施設、そして「ショパール」の専門店も登場する。船旅の間に楽しむことができる充実した施設が揃っているのも嬉しいポイントである。

ちなみに本客船には、最新世代のデュアルフューエルエンジン（二元燃料エンジン）を搭載しているので、LNGおよび低炭素燃料の使用が可能になるほか、航行するすべての海域において環境負荷低減を目指す試みを導入している。

同船は、バルセロナ新ターミナルで公式デビューを行った後、8月3日（月）のバルセロナからリスボンへ向かう処女航海へ向かう。年内には北欧、アイスランド、グリーンランドといった新たなデスティネーションを巡る予定だ。