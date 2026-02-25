ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第10回ライブ配信が2月24日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、MLB実況などで活躍する下村泰司氏がゲスト出演した。

番組では、今回のWBCでメキシコ代表入りし、福岡ソフトバンホークスでプレーしているアレクサンダー・アルメンタ投手について話が及んだ。

アルメンタ投手は、今季で来日5年目を迎える21歳の育成左腕。2月23日の侍ジャパンとの壮行試合でリリーフ登板し、2回3奪三振無失点に抑えた。

この内容に福島氏は「いい投手ですね」と評価。さらに、「彼はもしかしたらアメリカ戦で投げますよ。本人は（米国戦）で投げたいと言ってるし、左だしね」と語り、今大会での重要な役割を担う可能性にも言及した。

下村氏も、「結構、外国の選手が日本に来て再生されて（自国に）戻っていくことあるじゃないですか。日本での知識とスキルを得て、まだ伸び盛りだから、これはすごくなりそうですね」とコメント。日本で培った経験がさらなる飛躍につながるとの見方を示した。

層の厚いソフトバンクで、一軍の座をつかむのは容易ではない。それでも、WBCという大舞台での経験がアルメンタを一段と成長させ、一気にブレイクへと導く可能性は十分にある。大会後のシーズンでの飛躍、さらには今季中の支配下契約にも期待が高まる。

また福島氏は、日本代表が決勝へ進出した場合の展開にも触れ、「決勝の最終回、大谷が投げないと日本は勝てないかも」と発言。その真意についても番組内で語られている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】「大谷が投げないと日本は勝てないかも」MLB評論家が語った真意とは？

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

