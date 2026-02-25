プレマは2月17日、食品の鮮度を保持する独自技術「エンバランス加工」を展開するウィルマックスと共同開発した新商品「ストックメイト キューブ」(2,850円)を、通販サイト「びんちょうたんコム」、実店舗「プレマルシェ・オーガニクス」で発売した。

premarchembalance ストックメイト キューブ

同商品は、市販の味噌を簡単に移し替えることができる容器。「味噌を別の容器に移し替えるのが面倒」という声に応え、味噌のパック(1kgまで)をひっくり返すだけで、簡単に移し替えられるサイズに設計した。

プラスチック原料に特殊技術を施したエンバランス加工により、食品の酸化を抑えて新鮮さとおいしさを維持する。冷蔵庫内のデッドスペースを解消する立方体デザインを採用しており、高さがあるため野菜や菓子の保存にも適している。

フタを土台にして本体を被せるリバーシブル構造を採用しているため、型崩れしやすいケーキなどの保管もできる。BPAフリーで人体や環境に優しく、底面には生命力の象徴とされる幾何学模様「フラワーオブライフ」を施した。

多様な用途に使える

3月末まで、「プレマルシェ×エンバランスコラボ premarchembalance ストックメイトキューブ」が、12%OFFの2,480円で購入できる新発売キャンペーンを実施している。また、ストックメイト キューブ3個購入で、中川信男の手前味噌(600g)をプレゼントする。