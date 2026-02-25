逗子駅から徒歩5分。2025年12月にオープンしたブックカフェ「麓と畔」は、本に囲まれて静かに過ごしたい人にぴったりの空間です。

なぎさ通りからたくさんの本が見えるので、本好きな方はきっと、お店に入る前から心が踊るのではないでしょうか。

読書のための、こだわり空間

扉を開けると、チェロとピアノの音楽が迎えてくれました。読書空間に合う音楽がセレクトされています。車通りに面しているお店ですが、静かで安らぐ空間が広がっています。

店内でまず目に入るのはこちらの大きな本棚。若いころ建築設計の経験のある店主が自ら手がけた本棚には、美術・デザイン・建築などのノンフィクション系の本がところ狭しと並べられています。

ホール奥へと伸びる本棚には小説や短歌集が並び、さらに店内最奥には音楽系の本が集められています。

窓から見えていた本棚は、店主のおすすめ本コーナーです。何を読むか迷ったら、ここから選ぶのもよさそうですね。

蔵書数はざっと1500冊ほど。体感ではもっとあるような感じがします。全て店主の蔵書で、数十年かけて集められた宝物です。幅広く揃っているので、その日の気持ちに合う本がきっと見つかります。

心地よく過ごせるよう、散りばめられたアイディア

広くはない店内ですが、これだけ本が揃っていても窮屈さはありません。むしろ、ゆったりと過ごせます。テーブル席に置かれた椅子は、名作イームズチェアのリプロダクト品。体をすっぽり包み込んでくれます。

こちらの席には電源が整備されているので、パソコン作業もOK。Wi-Fiも完備しています。店内の本からインスピレーションを受けて、その場で仕事に活かす。そんな利用の仕方もいいのではないでしょうか。

本棚で仕切られた壁際にはソファ席も。奥まった印象の席なので、ちょっとした秘密基地のようです。クッションがたくさんあるのも嬉しいですね。

こちらのブックスティックは、本を戻すときに迷わないように本棚に差し込んで使います。お箸職人の方が棒の部分を作り、店主がビーズを通して仕上げた、こちらもお手製のものです。デザインがそれぞれ異なるので、自分のはこれだとわかりやすく、目にも楽しいアイディアです。

本の販売や貸出しはしていませんが、次回来店時のために、しおりをいただけるのも嬉しいポイント。細部へのこだわりが、読書を楽しむための穏やかな環境を支えています。

オリジナルブレンドと日替わりケーキ

コーヒーは500円(税込)からで3種類。逗子の大澤珈琲店から仕入れている、麓と畔オリジナルブレンドです。ケーキとドリンクのセットや、ビールなどのお酒もあります。ソフトドリンクのおかわりは100円引きになるので、ついつい長居したくなります。

ケーキは日替わりで、チーズ系とチョコレート系から選べます。この日はスタンダード・ブレンドとバスクチーズケーキをオーダー。そしてご厚意でモカショートもいただきました。

コーヒー特有のほのかな甘みと苦味のバランスが心地よく、優しい香りに包まれます。バスクチーズケーキはふわっと軽やかかつ濃厚。添えられたベリーソースの香りが華やかで、酸味がケーキとよく合います。

モカショートはコーヒーと少しの洋酒が香ります。クリームはすっきりした甘さで、ケーキと一緒に頬張ると、豊かなハーモニーが広がります。

こちらはケーキ作り担当の方が、思い出の味を再現したそう。あたたかいお話を聞き、私にとってもいい思い出になりました。

まとめ

本と偶然の出会いができるのが、ブックカフェのいいところ。気になる本を選び、香り豊かなコーヒーやケーキと過ごす時間は、何より贅沢なひとときです。蔵書数の多さと居心地のよさに、何度も通いたくなるお店です。

静かに本と向き合いたい日には、ぜひ訪れてみてください。

