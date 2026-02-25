欧州最高峰のチャンピオンズリーグ（CL）で初出場の“ノルウェーの雄”がダークホースとなっている。

CLのックアウトフェーズ・プレーオフのセカンドレグが24日に行われ、ボデ／グリムトは敵地『サン・シーロ』に乗り込みインテルと対戦した。ファーストレグに3－1で先勝し、2点リードした中で迎えた一戦は序盤から守備の時間が続くも、58分に相手のミスを突いてイェンス・ペッター・ハウゲが先制点を記録。72分にホーコン・エヴイェンが追加点を挙げると、その後の反撃を1点に抑えて2－1で勝利した。

近年ノルウェー国内において著しい成長を遂げているボデ／グリムトは、今大会がCL初参戦となっている。リーグフェーズでは開幕から6戦未勝利（3分3敗）と苦戦が続いたが、第7節でマンチェスター・シティを3－1で撃破すると、続く最終節ではアトレティコ・マドリードが無類の強さを誇る『メトロポリターノ』で逆転勝利を収め、滑り込みでプレーオフへ進出。そして、今度は前回大会ファイナリストでセリエA首位を快走中のインテルを2戦合計5－2で下した。

データサイト『Opta』によると、CLと前身のヨーロピアン・チャンピオン・クラブズ・カップにおいて欧州5大リーグ（イングランド、スペイン、イタリア、ドイツ、フランス）以外のチームが、それらのリーグに所属するチームに対して4連勝を飾ったのは、1971－72シーズンのアヤックス以来54年ぶりの快挙だという。また、CLのックアウトフェーズにおいてノルウェー勢がイタリア勢に勝利したのは史上初のようだ。

インテルとの2試合で2ゴールを挙げ、今大会の通算得点数を「6」に伸ばしたハウゲは「信じられないくらい素晴らしかった。インテルは経験豊富な素晴らしいチームで、難しい試合になることは分かっていた。ホームでも素晴らしい試合ができたし、今夜も守備が良く、カウンターも決められた」と試合を振り返りつつ、「このクラブでプレーできて嬉しい。素晴らしいプロジェクトだ。謙虚な気持ちと誇りを持っている。成し遂げていることを誇りに思うよ」と言葉を続けた。



プレーオフを勝ち抜いたボデ／グリムトは、ラウンド16でマンチェスター・シティまたはスポルティングと対戦する。

【ハイライト動画】ボデ／グリムトが快進撃！ インテルに連勝でCLラウンド16進出