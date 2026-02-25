ニューカッスルを率いるエディ・ハウ監督が、チャンピオンズリーグ（CL）ベスト16入りを果たした喜びを口にした。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

ニューカッスルは、17日に行われたCLノックアウトフェーズ・プレーオフ・ファーストレグでカラバフ（アゼルバイジャン）に6－1で大勝すると、24日に行われたホームでのセカンドレグも3－2で制して、2試合合計9－3でベスト16進出を決めた。

この結果、ニューカッスルにとってはクラブ史上初めてCLでベスト16に進出となり、UEFA主催の大会では2012－13シーズンにヨーロッパリーグ（EL）で準々決勝に進出して以来のことにもなった。

試合後、ハウ監督は「ベスト16進出は私たちにとって大きな成果だ。新しいフォーマットは素晴らしいと思うし、本当に良いものだと思う。とても楽しんでいるよ。プレッシャーのかかるダブルヘッダーでも、うまく乗り越えてきた。（今夜の）パフォーマンスは素晴らしくはなかったけど、勝利できたことを本当に嬉しく思うよ」と喜びを口にした。

なお、ラウンド16の対戦相手はバルセロナかチェルシーと対戦することになるが、ハウ監督は「次のラウンドでどのチームと対戦するにせよ、私たちにとって素晴らしい試合になるだろう。このプレーオフを勝ち抜いて次のラウンドに進んだことは、シーズンにさらなる弾みをつけることだと思うし、私たちにとっては非常に重要なことだった」と語った。

【ハイライト動画】ニューカッスルが初のCL・ベスト16入り！