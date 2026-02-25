ステレオサウンドは3月5日、作曲家・筒美京平がサックス奏者・苫米地義久のために書き下ろした未発表曲を含むアルバム「Tokyo Suite / Tsutsumi Kyohei Presents for TOMA」(8,800円)を、アナログレコードとして発売する。

Tokyo Suite アルバムジャケット

日本のポピュラーミュージック界を代表する作曲家・筒美京平が、生前プライベートな活動として続けていた自身のジャズ・バンドに参加していたSax奏者・苫米地義久(TOMA)のために書き下ろした未発表曲が新たに発見された。そこで今回、1枚のアルバムとして制作することになったという。

新たに発見された未発表のインストゥルメンタル5曲を中心に、参加メンバーの新曲やヒット曲「人魚」のカヴァーを含む全9曲で構成。音創りの原点に立ち返り、キング関口台スタジオにて2インチ16CHアナログ・マルチチャンネル録音を敢行した。

ミックスからカッティングマスターまで全工程をアナログ音源で行っている。中低域の安定したリアルな生音と豊かな響きを追求した究極のアコースティックサウンド作品になっているとのこと。

今後はハイブリッドSACDやハイレゾ配信も予定している。