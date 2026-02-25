













中日ドラゴンズ・柳裕也投手が、24日、自身のInstagramを更新。自身10回目となるキャンプを無事に終えたことをチームメイトの涌井秀章、大野雄大との3ショットを添えて報告した。











毎日の練習に汗を流す中、沢村賞を受賞した先輩たちの指導やアドバイスに触れ、多くを吸収した充実のキャンプとなった。



練習の厳しさの裏には、日常の小さな楽しみも欠かさない。キャンプ後には毎日シールを買いに行くなど、ささやかな喜びを大切にする姿が垣間見える。最近覚えたという言葉「ボンボンドロップ」も、そんな和やかな時間の証しだ。



一方、プロ野球選手としての矜持は揺るがない。長年の経験で培った調整法やコンディション管理、精神面での自己鍛錬は、10回目のキャンプでも確実に積み重なった。



練習後に見せる笑顔からは、努力と野球を楽しむ心の両方が感じられる。



柳投手は、このキャンプで得た経験や学びを糧に、シーズン本番ではチームの勝利に直結する投球を見せることが期待される。



練習で培った技術と日常の些細な楽しみの両方を大切にする姿勢が、中日の戦いにも好影響をもたらすだろう。























