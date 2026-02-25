ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第9回ライブ配信が2月17日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、バンド「SCOOBIE DO」のドラマーでシカゴ・カブスのファンとしても知られるオカモト“MOBY”タクヤ氏が出演。MLBに長年携わってきた両氏が、現場視点のエピソードや分析を交えながらトークを展開した。

番組では、今季からカブスに新加入したアレックス・ブレグマンの背番号について話題が及んだ。

ブレグマンはヒューストン・アストロズで長年プレーしてきた強打の内野手。2025年からはボストン・レッドソックスに移籍し、オフにFAでカブスへ加入した。背番号はこれまで着けてきた「2」から「3」へ変更している。

オカモト氏は背番号の意味について触れ、「（ブレグマンは）チャンピオリングを2つ持ってる。カブスではニコ・ホーナーが背番号2をつけてるから、3つ目のチャンピオンリングを取りたいんだという意味で3を選んだ」と解説した。

さらにオカモト氏によると、ブレグマンが過去に着けてきた背番号にはいずれも意味が込められているという。

「なぜ今まで背番号2をつけていたのかというと、（当時のドラフトで）ダンスビー・スワンソンに全体1位を取られたから、『俺は全体2位だった』という意味で2だった。大学時代につけてた30番は、高校卒業時にドラフト1巡指名に入らなかった、つまり30人の枠に入れなかったから30番をつけていた」と語り、背番号に込められたストーリーを明かした。

今季でカブスは、球団創設150周年を迎える。節目のシーズンに加わったブレグマンが、鈴木誠也、今永昇太らとともに2016年以来の世界一へ導く存在となれるか注目だ。

また、番組内では福島氏が「ドジャース以上ですよ」とカブスを絶賛する一幕も。どの点が“ドジャース以上”なのか、その理由が番組内で明かされている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】「ドジャース以上ですよ」MLB評論家、カブスを絶賛する理由

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

【関連記事】

【了】