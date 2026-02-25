「1点を動かす選択肢」を失った広島　羽月隆太郎被告の契約解除が突きつけ…

広島東洋カープが25日、羽月隆太郎被告との契約を解除した。この決断は一選手の離脱にとどまらず、チームの戦い方と組織の在り方に波紋を広げる。

羽月は主力ではない。しかし広島はスターの個に依存するチームではなく、役割の積み重ねで勝ちを拾う球団だ。終盤の代走、守備固め、内外野を横断する起用で“1点を動かす選択肢”を失ったことは、接戦の多い戦い方を続ける上で確実に影響する。シーズンを通して影響は静かに積み重なる。

組織面も無関係ではない。若手を積極的に起用し、育てながら戦うのが広島の軸だ。だからこそ問われるのは技術だけでなく規律である。今回の事案は個人の問題である一方、育成と管理の両立という難題を改めて突きつけた。

さらにブランドの問題がある。地域と強く結びつく球団にとって、信頼は成績と同等の価値を持つ。グラウンド外の出来事は順位表には残らないが、球団の評価には残る。

もっとも、組織の真価は逆風下でこそ試される。戦力の穴をどう埋めるか。若手教育をどう強化するか。信頼をどう積み上げ直すか。

今季の広島は勝敗以上に、「組織としての強度」が問われるシーズンになる。

