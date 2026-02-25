Iwankofが新曲MV公開、東京モード学園学生制作のリリックビデオも

作詞・作曲・編曲をすべて一人で手掛けるシンガソングライターIwankofが、2026年2月25日（水）に、約7ヶ月ぶりの新作となる2nd mini album『LAST PARADE』をデジタルリリースする。

本作は全5曲を収録。臆病さや卑怯さといった人間の弱さを正面から引き受けながら、「それでも誰かを愛したい」という衝動を、ポップかつ切実な質感で描き出した意欲作だ。等身大の感情に寄り添うリリックと、耳に残るメロディセンスが、本作でも鮮明に発揮されている。

収録曲には、1st mini album収録曲「ぐちゃぐちゃ」のEnglish ver.となる「GUCHAGUCHA」も収められており、Iwankofの楽曲世界を新たな角度から提示する内容となっている。

またリリース当日の2月25日には、2本の映像作品を公開予定。12時には、東京モード学園との産学連携により同校の学生が制作した「GUCHAGUCHA」Lyric Videoを公開。さらに20時には、リード曲「ラストパレード」のMusic Videoが公開される。

＜リリース情報＞

Iwankof

『LAST PARADE』

https://linkcloud.mu/c608ee4f

=収録曲=

1. ラストパレード

2. ビリーバーズハイ

3. GUCHAGUCHA

4. ride on blue blue

5. only here:)