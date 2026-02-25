「何が起こってもおかしくない」侍ジャパン、WBCでの下馬評は高くない！？…

侍ジャパン 最新情報

井端和弘監督率いる侍ジャパンは、3月5日から大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する。大谷翔平選手や山本由伸投手ら多くの日本人メジャーリーガーを擁する日本代表だが、今回はアメリカ代表の壁が高く立ちはだかるようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のライアン・ギルバート記者が言及した。

前回大会の2023年、日本はアメリカを3-2で下し、5度目の挑戦で3度目の優勝を果たした。今回の侍ジャパンも日米で活躍するスター選手を揃えているが、優勝の筆頭候補はアメリカだとみられている。

アメリカ代表は、ア・リーグMVPのアーロン・ジャッジ外野手をはじめ、ア・リーグMVP次点のカル・ローリー捕手やブライス・ハーパー内野手、コービン・キャロル外野手、ピート・クロウアームストロング外野手らの強力な打線を形成する。

また、先発投手陣では、タリク・スクバル投手とポール・スキーンズ投手というサイ・ヤング賞投手2人を擁し、さらにローガン・ウェブ投手とジョー・ライアン投手も加わる。スクバルは1試合のみの登板を予定しているが、彼がいなくても十分な戦力だろう。

厳しい戦いが予想されるWBCについて、ギルバート氏は「アメリカ代表のロースターを見ると、優勝の筆頭候補であることに納得がいく。しかし、1試合で勝敗が決まるトーナメント戦では、何が起こってもおかしくない」と言及した。

