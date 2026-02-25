町中華の名店が多い茅ヶ崎にあっても、きらりと個性が光る1店。

それが、古民家をリノベーションした店内が印象的な「ASIAN中華 ななし食堂」です。

古民家のぬくもりを感じながら

茅ケ崎駅の南口から徒歩5分ほど。高砂通りとサザン通りを東西につなぐ道には、知る人ぞ知る個性的な飲食店が点在しています。

その中でも、大きくて真っ白な暖簾がひときわ目を引く一軒が、オリジナリティに富んだ中華料理・アジア料理を提供する「ASIAN中華 ななし食堂」です。

暖簾をくぐり、店内に足を踏み入れてまず目に入るのが、木材がむき出しになった天井の梁と、それを支える数本の味わい深い柱。実はここ、茅ヶ崎市民ならきっと一度はお世話になったことがある「加納食堂グループ」の1つで、かつては古民家居酒屋だった店舗をリノベーションして、2024年3月14日に新形態としてオープンしたお店なんです。

古民家ならではの木のぬくもりが感じられながらも、清潔感のある広々とした店内では、ゆったりとした気分で食事が楽しめます。

まず驚くのがそのボリューム感

夜には飲み屋さんとしても使えるお店ですが、定食から麺類、ご飯ものまでメニューが豊富にそろうランチタイムに訪れてみるのもオススメです。

この日いただいたのは、日替定食の「黒酢あんかけ唐揚げと餃子のセット」。まず驚くのがそのボリューム感で、大きな唐揚げと餃子がそれぞれ4つに、ご飯、かきたまスープ、そして小皿が2つ付いてきます。これで税込1000円はかなりリーズナブルでしょう。

食欲をかき立てるトロリとした黒酢がかかった唐揚げは、オリジナルの合わせ調味料に漬け込んだもも肉を片栗粉だけで竜田揚げ風に揚げているので、衣はサクサク、お肉は柔らかくジューシーで、その食感のバランスが絶妙です。

もう一方の主役である餃子は、豚肉、キャベツ、たけのこ、キクラゲ、ニラが入った具だくさんのニンニク餃子。もっちりとした厚めの皮が、さらに満足感を高めてくれます。

最初はちょっと量が多いかなと思った定食ですが、唐揚げも餃子もご飯のおかずにぴったりで、あっという間に平らげてしまいました。

ここでしか食べられないような味を

町中華の名店が多い茅ヶ崎ですが、ななし食堂が目指すのは、「古き良き中華のレシピにちょっぴりアレンジを加えたアジア中華」。

ほぼワンオペで店を切り盛りする店長の遠藤功崇さんが、「駅前から少し離れた場所なので、ここでしか食べられないような味を提供して、もう一度来たいなと思ってもらえたら」と話すように、加納グループのベースは大事にしながらもすべての料理にちょっとした工夫が凝らされています。

たとえば、オススメ料理の1つである麻婆豆腐は、豚肉を使い、山椒の辛みと痺れを効かせた「ななしの麻婆豆腐」のほかに、ラム肉の良さを生かすためにシンプルな塩味ベースで唐辛子の辛みを出した「ラム肉の麻婆豆腐」（辛くないクミン塩味も選べる）も用意。

さらに「常連さんを飽きさせないように」と、遠藤店長みずからが考案する期間限定メニューや、週替麺、週替飯も充実。以前いただいた週替飯の「麻婆あんかけ炒飯」も、スパイスが効いた自慢の麻婆豆腐がぱらっとした炒飯と絡み合う絶品でした。

誰のものでもない食堂

昼のメニューの大半は夜にも食べられますが、炭火串焼きなど夜限定のメニューも。お酒好きには嬉しいことに、月曜日から木曜日は終日ハッピーアワー（レモンサワーに限る）なので、お昼から美味しい中華料理をあてに一杯やるのもいいでしょうね。

「ななし食堂」の由来は、飲食店をやってみたい方に向けて、定休日にこちらの店舗を「レンタル食堂」として貸し出しているところから。つまり、誰のものでもない食堂だということ。

さらに深読みすれば、中華料理という枠にとらわれない自由な発想とオリジナリティ溢れる料理の数々も、「ななし」の店名に通じるような気がしました。

人気メニューの1つ、黒胡麻担々麺（税込902円）も、麺を春雨に変えると55円引きになるなど、とにかく自由度が高いんです。

一度足を運べば、常連になること間違いなしの味とボリューム、そして雰囲気。「ここでしか味わえない」アジアン中華を、ぜひこのレトロモダンな空間でゆったりと楽しんでいただきたいですね。

