JR逗子駅からも京急逗子葉山駅からもアクセスが良い近場だというのに、意外にも飲食店が少なく賑やかさには欠ける大師通り。
今、この界隈を自ら‘‘裏逗子”と呼んで盛り上げたいと考えている方々がいらっしゃるとか。
“裏逗子”でひときわ目立つ建物
駅から踏切を渡って少し進むとすぐに鮮やかな青いビルが見えました。
パン屋さんや古着屋さんも入っているZUSHI BLUE SQUARE
目指すSoL Tacos 2uさんは向かって左端の階段を上った2階。
階段を上がった左手、大きなサボテンと看板が目印です。
明るくお洒落な店内には穏やかな笑顔のオーナー
扉を開けると、明るい店内にはカラフルでどことなくお茶目な雑貨があちこちに。
メキシコをイメージする物から、オーナーの友人アーティストさん作品など、全て陽気な雰囲気。
キッチンをぐるりと囲むカウンターの中では、オーナーの内田さんが穏やかな笑顔で調理をしています。
解放感のある高い天井が気持ちいいですね。
お任せのタコス3種、日替わりスープ、日替わりピクルスorマリネ
1,200円（税込）
※タコス4種 1,600円（税込）
とても1,200円のランチとは思えない充実の内容！
カラフルなタコスは全てコーン生地のグルテンフリートルティーヤ。
一番手前はプレーントルティーヤで、当日の具はポークカルニータス。
具材は基本的には週替わりだそうです。
お料理は全て無化調のホームメイドだとか。
黒っぽいトルティーヤはブルーコーンを使用。
具はビーフ＆ポークのチリコンカンでした。
ピンクのトルティーヤはビーツを使用。
具はチポトレチキンなるお料理。
まずテーブルに運ばれてきた時の美しさにはしゃいでから、ひとつひとつの美味しさに感激して無言で頬張ってしまいます。
カウンター越しにも丁寧なお仕事ぶりが拝見できて、より美味しさに拍車がかかりました。
女性の記者にはちょうどよくお腹いっぱい！で大満足。
居心地がよいのでシナモンスパイスティー（ミルク入り）を追加してのんびり…
シナモンスパイスティー HOT 600円（税込）
夕方からはbar time
ランチタイムの後に少しのアイドルタイムを挟み、18:00からはbar timeとなります。
タコス含めアラカルトでお食事をしながら、豊富なアルコールメニューを楽しめそうです。
やはりテキーラやメスカルが目立ちますが、ビール、ウィスキー（ハイボール）、ワイン、焼酎（芋・麦・泡盛・梅酒）、自家製レモンサワー、カクテルやスピリッツ類なども。
女性一人でも気楽にふらりと立ち寄れるムードです。
接客業と家族を愛するオーナーの今後の展望は
SoL Tacos 2u
SoL（太陽）
Tacos（タコス）
2（to/家族全員の誕生日/ラッキーナンバー）
u（you/UchidaのU）
ランチタイムのホールでは美しい奥様がお手伝いされています。
お店の明るく穏やかな空気感は、お二人の仲睦まじい会話と笑顔のおかげかもしれません。
もともとはアパレルスタッフとして接客業に勤しんでいたお二人。
オーナーであるご主人はその後、横須賀や鎌倉の有名店にてホールを経験。
接客業に長く携わっていたこともあり、一番大切にされているのはやはり接客。
何よりお客様に居心地よく過ごしていただきたいという思いが伝わります。
今後は店舗のあるこの大師通りが改めて盛り上がり、地域に愛され、貢献できるお店になりたい…という素敵な夢もお伺いできました。
|最寄り駅
|JR横須賀線, 逗子・葉山駅, 逗子駅, 京急逗子線
|住所
|神奈川県逗子市逗子4-3-11ブルースクエア2階
|駅徒歩
|JR逗子駅（東口）より徒歩6分／京急逗子葉山駅（北口）より徒歩4分
|営業日
|水曜日
|営業時間
|11:30〜16:00/18:00〜23:00
|営業時間詳細
|ランチ：11:30〜16:00 ※L.O.：15:00 ディナー：18:00〜23:00 ※変更等はInstagramにてご確認ください。
|定休日
|月曜日
|定休日詳細
|※変更等はInstagramにてご確認ください。
|予約
|ネット予約
|電話番号
|070-1593-0889
|受付開始
|11:30
|受付終了
|23:00
|予算（下限）
|1000
|予算（上限）
|3000
|支払い方法
|現金
|領収書
|領収書可。（インボイス対応領収書発行不可）
|手数料
|無し
|席数
|9席
|席の種類
|テーブル席
|席の種類詳細
|カウンター席×5 テーブル×1（4席）
|個室
|無し
|貸切
|貸切可能
|最大予約人数
|9人
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|無し
|設備・サービス
|オシャレな空間
|ドリンクメニュー
|ソフトドリンク
|利用シーン
|ランチ
|アクセス
|隠れ家レストラン
|サービス
|テイクアウト
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|https://www.instagram.com/sol_tacos_2u/
|開業年月日
|2025-3-20
|備考
|グルテンフリー（タコス生地） 無化調 ホームメイド