ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第9回ライブ配信が2月17日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、バンド「SCOOBIE DO」のドラマーでシカゴ・カブスの大ファンでもあるオカモト“MOBY”タクヤ氏が出演。MLBに長年携わってきた両氏が、現場視点のエピソードや分析を交えながらトークを展開した。

番組内では、今年で創設150周年を迎えるシカゴ・カブスの歴史に話題が及んだ。

福島氏は「カブスといえば、1876年のナショナル・リーグ創設時のチャーターメンバーです。今年はアメリカの建国250周年を迎えますが、ナショナル・リーグの150周年であり、カブスの球団創設150周年という特別な年なんです」と、球団にとって記念すべき1年であることを強調した。

これを受け、オカモト氏は選手たちが150周年記念のパッチをユニフォームに付けてプレーしている点に言及。MCのDJケチャップ氏も、「今年にかける気合いを感じる」「だから今年は補強にも力を入れているように見えるのか」と語り、節目の年に懸ける球団の姿勢に注目した。

また、番組内ではカブスの2026年シーズンのスローガンである「THIS.」についても触れた。福島氏は、オーナーのトム・リケッツ氏の「今年こそは優勝して、再度ワールドチャンピオンになってほしい」との思いが込められていると解説した。

150年の歴史を背負う球団の節目の年。選手、スタッフ、そしてファンが一丸となる中、スローガンに込められた決意と期待は、シーズンを通して随所に表れていきそうだ。同球団に所属する鈴木誠也・今永昇太の活躍にも注目が集まる。

さらに番組内では福島氏が、ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで、日本史上初の金メダルを獲得したりくりゅうペアについて触れ、「りくりゅうが勝てばカブスも勝つ」という独自理論を展開。番組内では、その根拠についても語られている。

