「自己処理の肌荒れや、脱毛サロンの予約が面倒…」あなたもそう感じていませんか？私も最初は半信半疑でしたが、Ulikeの光美容器でその悩みが解決！世界No.1ブランドが誇る「痛みレス」ケアで、ツルすべ肌が手に入るんです。今なら新生活応援キャンペーンでお得に始めるチャンス！この記事では、Ulikeの驚きの効果と、あなたにぴったりの一台を見つける方法を徹底解説します。
新生活は「新しい私」で！Ulike光美容器がお得に手に入るチャンス＆豪華プレゼントを見逃すな！
春は新しい始まりの季節。心機一転、自分磨きをスタートさせたいと考える方も多いのではないでしょうか？そんな「新しい私」への一歩を後押ししてくれる素敵なキャンペーン情報が飛び込んできました！家庭用光美容器ブランドとして3年連続世界No.1(1)の実績を誇る「Ulike（ユーライク）」が、最大40％OFF*となる『新生活応援キャンペーン』を期間限定で実施するとのこと。さらに、購入者限定で豪華賞品が当たるルーレットチャンスも用意されているというから、これは見逃せません！
キャンペーン期間は2026年3月2日（月）0:00 〜 3月15日（日）23:59。公式サイトを要チェックですよ！
世界No.1(1)の実績！Ulikeが選ばれる「痛みレス」(5)の秘密
そもそもUlikeってどんなブランド？と疑問に思う方もいるかもしれません。Ulikeは2013年に創業し、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界49の国と地域で愛されている家庭用美容機器メーカーです。特に注目すべきは、その圧倒的な実績。2022年から2024年の光美容器販売台数で世界累計800万台(7)を突破し、なんと3年連続で世界No.1(1)に輝いているんです。これほどの支持を得ている理由は一体どこにあるのでしょうか？
私がUlikeの製品で最も魅力的だと感じるのは、特許取得の「サファイア冷感技術」です。
この技術は、高純度のA++級サファイアクリスタルを照射面に採用し、照射部位をひんやり心地よく冷却することで、光照射時の「バチン！」とした刺激や熱感を大幅に軽減してくれるんです。
「脱毛は痛い」というイメージが強いですが、Ulikeなら保冷剤やジェルが不要で、快適な「痛みレス」(*5)ケアを実現。これは本当に画期的なポイントですよね。長く続けられるからこそ、理想のつるすべ肌へ近づけるというわけです。
あなたにぴったりの一台は？Ulike人気ラインナップ徹底比較
今回のキャンペーンでは、Ulikeの人気シリーズ3機種がお得な価格で登場します。それぞれの特徴を深掘りして、あなたにぴったりの一台を見つけましょう！
迷ったらこれ！ハイスペックでシェアもできる「Ulike Air 10 IPL光美容器」
新しく脱毛を始める方や、恋人や家族とシェアして使いたい方に特におすすめなのが「Ulike Air 10」です。
男性や剛毛に悩む方に！ワンランク上の「Ulike X + IPL光美容器」
「男性の剛毛にも対応できるパワフルなモデルが欲しい」「より早く効果を実感したい」という方には、「Ulike X +」がおすすめです。
はじめての脱毛に最適！コスパ重視の「Ulike AirPro S IPL光美容器」
「まずは気軽に試してみたい」「コンパクトで扱いやすいものが良い」という方には、「Ulike AirPro S」がぴったりです。
見逃せない！豪華プレゼントキャンペーンも要チェック
今回のキャンペーンのもう一つの目玉は、豪華景品が当たるチャンスです！
公式サイト購入者限定ルーレットチャンス！
キャンペーン期間中に上記の対象光美容器を購入すると、期間終了後にランダムで景品が当たる抽選に参加できます。
特賞: AIスマートリング「RingConn」 15名様
スマートリングは、健康管理をスマートにサポートしてくれる最新ガジェット！脈拍、睡眠、活動量などを計測し、あなたの毎日を可視化してくれます。
* 一等: 2000円キャッシュバック 20名様
* 二等: 1000円キャッシュバック 30名様
* 三等: 電動マッサージ枕 40名様
* 脱毛後のリラックスタイムにもぴったりですね！
* 四等: 化粧ポーチ、化粧ミラー、Ulike公式マスコット 3点セット 100名様
* 可愛いマスコットもついてくるなんて、テンションが上がります！
公式SNSキャンペーンも同時開催！
2026年3月3日（火）0:00～3月15日（日）23:59の期間中、Ulike公式SNS（Instagram / X）でもプレゼントキャンペーンが実施されます。賞品:
「Ulike Air10 IPL光美容器」：1名様（Instagram／X 各プラットフォーム）
電動マッサージ枕＆化粧ミラー：5名様（Instagram／X 各プラットフォーム）応募方法: 各SNSの投稿内容をご確認ください。
SNSをフォローして、ぜひ両方のキャンペーンに参加してみてくださいね！
今すぐ「新しい私」への一歩を踏み出そう！キャンペーン詳細と購入先
今回の『Ulike新生活応援キャンペーン』は、Ulike公式サイトで開催されます。開催場所: Ulike 公式サイト 開催期間: 2026年3月2日（月）0:00 〜 3月15日（日）23:59
このチャンスを逃さずに、お得にUlikeの光美容器を手に入れて、自信に満ちた「新しい私」で春をスタートさせませんか？
もちろん、公式サイト以外でもUlikeの製品は購入可能です。主要なオンラインストアは以下の通りです。
楽天市場
Amazon
Qoo10
Yahoo!ショッピング
Ulikeの最新情報やお得な情報を見逃さないように、公式SNSもぜひチェックしてくださいね！
X (旧Twitter)
YouTube
まとめ
Ulikeの『新生活応援キャンペーン』は、世界No.1ブランドの高性能な光美容器を最大40％OFFで購入できるだけでなく、AIスマートリング「RingConn」などの豪華賞品が当たるチャンスも用意された、まさに「新しい私」を応援する内容です。
「痛みレス」(*5)で快適なムダ毛ケアを自宅で手軽に始めたい方、家族やパートナーとシェアしたい方、男性の剛毛に悩む方、そしてコスパ良く初めての脱毛に挑戦したい方、どんな方にもUlikeのラインナップには最適な一台が見つかるはずです。
2026年3月2日からの期間限定キャンペーンなので、ぜひこの機会にUlikeの公式サイトを訪れて、自分磨きの第一歩を踏み出してください！
1 フロスト＆サリバン調べ：2022年から2024年の世界の光美容器販売台数から算出。2025年2月に実施された調査に基づく。 2 SHR（Strong Hair Removal）モード使用時。 3 SHRモード：UlikeのSHR（Strong Hair Removal）モードとは、IPL蓄熱式照射技術を指す。 4 国際認証機関SGSによる報告：GZCPCH24001216-01S1_CN。トリートメントスケジュールに従って週3回使用した場合。効果には個人差及び部位差があります。 5 痛みの感じ方には個人差と部位差があります。 6 当社の耐久性試験結果。
*7 当社調べ：2025年7月の自社統計情報に基づく。
