「自己処理の肌荒れや、脱毛サロンの予約が面倒…」あなたもそう感じていませんか？私も最初は半信半疑でしたが、Ulikeの光美容器でその悩みが解決！世界No.1ブランドが誇る「痛みレス」ケアで、ツルすべ肌が手に入るんです。今なら新生活応援キャンペーンでお得に始めるチャンス！この記事では、Ulikeの驚きの効果と、あなたにぴったりの一台を見つける方法を徹底解説します。

新生活は「新しい私」で！Ulike光美容器がお得に手に入るチャンス＆豪華プレゼントを見逃すな！

春は新しい始まりの季節。心機一転、自分磨きをスタートさせたいと考える方も多いのではないでしょうか？そんな「新しい私」への一歩を後押ししてくれる素敵なキャンペーン情報が飛び込んできました！家庭用光美容器ブランドとして3年連続世界No.1(1)の実績を誇る「Ulike（ユーライク）」が、最大40％OFF*となる『新生活応援キャンペーン』を期間限定で実施するとのこと。さらに、購入者限定で豪華賞品が当たるルーレットチャンスも用意されているというから、これは見逃せません！

キャンペーン期間は2026年3月2日（月）0:00 〜 3月15日（日）23:59。公式サイトを要チェックですよ！

世界No.1(1)の実績！Ulikeが選ばれる「痛みレス」(5)の秘密

そもそもUlikeってどんなブランド？と疑問に思う方もいるかもしれません。Ulikeは2013年に創業し、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界49の国と地域で愛されている家庭用美容機器メーカーです。特に注目すべきは、その圧倒的な実績。2022年から2024年の光美容器販売台数で世界累計800万台(7)を突破し、なんと3年連続で世界No.1(1)に輝いているんです。これほどの支持を得ている理由は一体どこにあるのでしょうか？

私がUlikeの製品で最も魅力的だと感じるのは、特許取得の「サファイア冷感技術」です。

この技術は、高純度のA++級サファイアクリスタルを照射面に採用し、照射部位をひんやり心地よく冷却することで、光照射時の「バチン！」とした刺激や熱感を大幅に軽減してくれるんです。

「脱毛は痛い」というイメージが強いですが、Ulikeなら保冷剤やジェルが不要で、快適な「痛みレス」(*5)ケアを実現。これは本当に画期的なポイントですよね。長く続けられるからこそ、理想のつるすべ肌へ近づけるというわけです。

あなたにぴったりの一台は？Ulike人気ラインナップ徹底比較

今回のキャンペーンでは、Ulikeの人気シリーズ3機種がお得な価格で登場します。それぞれの特徴を深掘りして、あなたにぴったりの一台を見つけましょう！

迷ったらこれ！ハイスペックでシェアもできる「Ulike Air 10 IPL光美容器」

新しく脱毛を始める方や、恋人や家族とシェアして使いたい方に特におすすめなのが「Ulike Air 10」です。

男性や剛毛に悩む方に！ワンランク上の「Ulike X + IPL光美容器」

最新技術を詰め込んだUlikeのフラッグシップモデル。強力なパワーで、しぶといムダ毛にもしっかりアプローチ。肌への刺激を抑えつつ、効率的にムダ毛ケアができる独自の技術です。IPL（Intense Pulsed Light）という光を広範囲に照射し、毛根に熱を蓄積させることで、ムダ毛の再生を抑制します。これにより、従来の脱毛より痛みが少なく、肌に優しいのが特徴です。(*4)できるというから驚きです！前述の通り、冷却機能で快適なケアを実現。家族やパートナーとたっぷりシェアしても、長く使える大容量照射回数。ハイスペックモデルでありながら、この価格で家族みんなで使えることを考えると、長期的に見て非常にコストパフォーマンスが高いと言えます。サロンに通うことを考えれば、圧倒的なお得感がありますね。

「男性の剛毛にも対応できるパワフルなモデルが欲しい」「より早く効果を実感したい」という方には、「Ulike X +」がおすすめです。

はじめての脱毛に最適！コスパ重視の「Ulike AirPro S IPL光美容器」

剛毛にも強いハイパワー設計で、ワンランク上のセルフケアを求める方に。Ulikeシリーズで最も強力なパワーで、男性の太く硬い毛にも(*4)。ハイパワーでも肌に優しいケアが可能です。高いパワーでも冷却機能で安心。時短ケアを叶え、忙しい方にもぴったり。肌色を識別し、最大10段階で自動的に出力を調整してくれるから、初めての方でも安心して使えます。脱毛サロンで男性の剛毛ケアをするとなると高額になりがちですが、このスペックで7万円台というのは、非常に魅力的な選択肢です。自宅で好きな時にケアできる手軽さも加味すれば、十分な価値があると感じます。

「まずは気軽に試してみたい」「コンパクトで扱いやすいものが良い」という方には、「Ulike AirPro S」がぴったりです。

見逃せない！豪華プレゼントキャンペーンも要チェック

コストパフォーマンスに優れ、コンパクトな軽量デザインが魅力。手頃な価格で、しっかりとした効果が期待できます。という驚きの軽さで、持ち運びや収納にも便利。「ながら脱毛」にも最適です。前モデルAir Proからアップグレードされ、より肌に優しいケアが可能に。初めての方でも安心して使える冷却機能付き。5万円を切る価格で家庭用光美容器を始められるのは非常に魅力的です。この価格帯で最新のSHRモードやサファイア冷感技術が搭載されているのは、Ulikeならではの強みでしょう。「まずは体験から」という方に、これ以上の選択肢はないかもしれません。

今回のキャンペーンのもう一つの目玉は、豪華景品が当たるチャンスです！

公式サイト購入者限定ルーレットチャンス！

キャンペーン期間中に上記の対象光美容器を購入すると、期間終了後にランダムで景品が当たる抽選に参加できます。

特賞: AIスマートリング「RingConn」 15名様

スマートリングは、健康管理をスマートにサポートしてくれる最新ガジェット！脈拍、睡眠、活動量などを計測し、あなたの毎日を可視化してくれます。

* 一等: 2000円キャッシュバック 20名様

* 二等: 1000円キャッシュバック 30名様

* 三等: 電動マッサージ枕 40名様

* 脱毛後のリラックスタイムにもぴったりですね！

* 四等: 化粧ポーチ、化粧ミラー、Ulike公式マスコット 3点セット 100名様

* 可愛いマスコットもついてくるなんて、テンションが上がります！

公式SNSキャンペーンも同時開催！

2026年3月3日（火）0:00～3月15日（日）23:59の期間中、Ulike公式SNS（Instagram / X）でもプレゼントキャンペーンが実施されます。

「Ulike Air10 IPL光美容器」：1名様（Instagram／X 各プラットフォーム）

電動マッサージ枕＆化粧ミラー：5名様（Instagram／X 各プラットフォーム）

各SNSの投稿内容をご確認ください。

SNSをフォローして、ぜひ両方のキャンペーンに参加してみてくださいね！

今すぐ「新しい私」への一歩を踏み出そう！キャンペーン詳細と購入先

今回の『Ulike新生活応援キャンペーン』は、Ulike公式サイトで開催されます。

Ulike 公式サイト

このチャンスを逃さずに、お得にUlikeの光美容器を手に入れて、自信に満ちた「新しい私」で春をスタートさせませんか？

もちろん、公式サイト以外でもUlikeの製品は購入可能です。主要なオンラインストアは以下の通りです。

楽天市場

Amazon

Qoo10

Yahoo!ショッピング

Ulikeの最新情報やお得な情報を見逃さないように、公式SNSもぜひチェックしてくださいね！

Instagram

X (旧Twitter)

Facebook

YouTube

まとめ

Ulikeの『新生活応援キャンペーン』は、世界No.1ブランドの高性能な光美容器を最大40％OFFで購入できるだけでなく、AIスマートリング「RingConn」などの豪華賞品が当たるチャンスも用意された、まさに「新しい私」を応援する内容です。

「痛みレス」(*5)で快適なムダ毛ケアを自宅で手軽に始めたい方、家族やパートナーとシェアしたい方、男性の剛毛に悩む方、そしてコスパ良く初めての脱毛に挑戦したい方、どんな方にもUlikeのラインナップには最適な一台が見つかるはずです。

2026年3月2日からの期間限定キャンペーンなので、ぜひこの機会にUlikeの公式サイトを訪れて、自分磨きの第一歩を踏み出してください！

