ボデ／グリムトを率いるケティル・クヌッセン監督が、インテルを下してチャンピオンズリーグ（CL）ベスト16進出を決めた喜びを口にした。

CLノックアウトフェーズ・プレーオフ・セカンドレグが24日に行われ、ボデ／グリムトはインテルと対戦。ファーストレグを3－1で先勝して迎えた敵地での一戦は、58分にイェンス・ペッター・ハウゲが先制点を奪うと、72分にはホーコン・エヴイェンが追加点をマーク。その後、76分にセットプレーの流れから失点したものの、リードを守り切り、2－1で勝利を収め、2試合合計5－2でベスト16進出を決めた。

今大会が初のCL本戦出場となったボデ／グリムトは、リーグフェーズでは開幕から6戦未勝利（3分け3敗）と苦戦が続いた中で、マンチェスター・シティとアトレティコ・マドリード相手に金星を挙げ、滑り込みでプレーオフ進出を決めると、今度は昨季のCL準優勝チームで、今季はセリエAで首位を快走するインテル相手に2連勝を飾る快進撃を見せている。

試合後、イギリスメディア『TNT Sports』のインタビューに応じたクヌッセン監督は「信じられるかい？ 北の小さな町にあるチームが信じられないよ」と驚きを口にしつつ、選手たちには次のように賛辞を送った。

「今日は特別な試合だった。うまく対処しようとしたけど、前半は良くなかった。大きな問題を抱えていたけど、後半は少し改善できた。素晴らしい2点目を決めたところから、試合をコントロールできるようになった。準々決勝まであと一つのところまで来ているなんて正直信じられない。でも、選手たちは素晴らしい。彼らは信じて、これまでよりも努力をしていることを誇りに思う」

