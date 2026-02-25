「足の違和感を抱えている」大谷翔平所属のドジャース、外野陣の一角に暗…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはスプリングトレーニングの段階で、コンディション面の不安が露呈している選手が複数いる。外野陣の一角を担うアレックス・コール外野手も、その一員に名を連ねてしまったようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者によると、コールは今季もドジャースでスポット先発を務める見込みだが、足の怪我により、まだカクタスリーグの試合には出場していない」としつつ、「昨年のトレード期限で加入した彼は今週チーム練習には参加しているものの、軽度の足の違和感を抱えており、今春はやや慎重な調整が続いている」という同記者による情報を紹介。

続けて、「ある朝起きたら足が痛かったんだ。不思議だったよ。特に何かをして痛めたわけではない。でも、あまり心配はしていないよ」というコールのコメントを伝えている。

今季のドジャースは左翼をテオスカー・ヘルナンデス外野手、中堅をアンディ・パヘス外野手、右翼をカイル・タッカー外野手が務める見込みだが、彼らを支える貴重なバックアップ要員であるコールの状態は気がかりなところだろう。

【関連記事】

【了】