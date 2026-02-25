レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペに、ベンフィカ戦欠場の可能性が浮上しているようだ。24日、大手メディア『ESPN』が伝えている。

17日に行われたベンフィカとのチャンピオンズリーグ（CL）・ノックアウトフェーズ・プレーオフ・ファーストレグを1－0で先勝したレアル・マドリードは、ベスト16進出をかけて25日に本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』でのセカンドレグに臨む予定になっているが、エンバペの出場は危ぶまれているようだ。

今回の報道によると、エンバペはここ数カ月左ひざの故障に苦しみ続けているが、24日に行われた練習中に再び違和感を感じた模様で、勝ち上がりに向けた重要な一戦に出場できる見込みは低いという。

なお、関係者によると、エンバペは出場したとしてもケガが悪化するリスクはないと考えているものの、痛みが残っている状況から本来の能力の60〜70パーセント程度しか発揮できないことが予想され、ベンフィカ戦に出場した場合には10日間の休養が必要になる可能性が高いことも伝えられている。

それでも、レアル・マドリードのアルバロ・アルベロア監督は試合前の記者会見で、「キリアンは明日の試合に出場する準備ができている。それが今一番重要なことだ。彼がチーム、そしてチームメイトに対して示している献身的な姿勢を強調したい。ピッチ上でチームを助けようとしてくれている。彼は決断力のある選手で、いつでも試合の流れを決定づけることができる」と語っていたが、果たしてエンバペはベンフィカ戦のセカンドレグに出場することができるのだろうか。