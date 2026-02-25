東武百貨店 池袋本店は2月26日～3月3日、第46回「大鹿児島展」を、8階催事場を中心に開催する。

期間中は、約87店舗が一堂に会し、鹿児島県産食材を贅沢に使用したグルメや工芸品を展開する。

一番茶の荒茶生産量で日本一を達成した「鹿児島茶」に注目し、知覧茶や抹茶を用いたスイーツを豊富に取りそろえた。天文館むじゃきの「抹茶白玉金時」(イートイン1,650円)や、SHIROYAMA HOTEL kagoshimaのパン「知覧茶ミルクフラワー」(751円)など、お茶の名所ならではのグルメが楽しめる。

抹茶白玉金時

肉や海鮮の実演弁当も充実。黒毛和牛専門農場小田畜産は、小田牛のすき焼きとステーキを盛り合わせた「ロースすき焼＆ランプステーキ弁当」(3,501円)を販売。TAGIRUBAは、茶ぶり、茶鯛、奄美の黒まぐろなど鹿児島の海の幸を凝縮した「鹿児島海宝弁当」(2,970円)を販売する。

鹿児島海宝弁当

Dining 萬來は、黒豚の角煮、黒毛和牛ステーキ、豚しゃぶ、鶏の炭火焼きをのせた「四種の彩り肉づくし弁当」(2,700円)を実演販売する。

四種の彩り肉づくし弁当

特産のサツマイモを使った初出店となるスイーツ店舗も登場。くりおのくらしは、「種子島産の安納芋を使った大学芋パイ」(650円)を、芋モンブラン農園工房は「芋モンブラン ほろ雪」(1,381円)を販売する。

芋モンブラン ほろ雪

会場内のイートインでは、TAKETORAが黒豚や最高級の指宿産本枯節をトッピングした「薩摩とんこつスペシャル」(イートイン1,430円)や、「鹿児島焼酎3種飲み比べ」(イートイン1,100円)を提供する。芋蔵は東武限定「鹿児島お茶目な芋パフェ」(イートイン1,100円)を販売する。

薩摩とんこつスペシャル

鹿児島お茶目な芋パフェ

2月27日にはマグロ解体ショー、期間中には「かごしま茶体験コーナー」も開催。かすたどん、さつま揚げなどの定番土産も販売する。