SRGは2月20日、南薩摩半島で5代にわたり無添加のサツマイモ蜜を造り続ける「唐芋農場」と提携した蜜のスイーツ専門店「蜜匠 ココ アメンドロ」を、東武百貨店 池袋本店にオープンした。

蜜匠 ココ アメンドロ

同ブランドは「Make you smile」をテーマに、日本の天然甘味料である「あめんどろ純芋蜜」を使用した心と体に優しいオリジナルスイーツを展開する。

「あめんどろ」とは、南薩摩半島で方言でサツマイモの蜜のこと。唐芋農場のあめんどろは、100%サツマイモのみで、独自の特許製法(特許第5981885号)により、添加物等は一切使用せずに仕上げた。純粋にサツマイモのおいしさと栄養機能を追求したナチュラルシロップで、蜂蜜やメープルシロップと比較しても優れた栄養機能を持つ。

あめんどろ芋蜜世界の蜜との比較

店頭では、安納芋の蜜を贅沢に使用した「安納芋の蜜のスイスロール」(2,160円)や、「蜜のフロランタンクッキー」(1,404円～)、「蜜のダックワーズ」(1,242円～)、砂糖を使わず芋蜜と白餡のみで仕立てた「芋蜜ようかん」(1,188円～)、鹿児島産「黄金千貫」のチップスを紅はるかの蜜で包んだ「スイートポテトチップス 紅はるか蜜」(702円)など、和洋の枠にとらわれないスイーツを販売する。

安納芋の蜜のスイスロール

蜜のフロランタンクッキー

天然甘味料「あめんどろ純芋蜜」も販売する。「あめんどろ純芋蜜 紫」(3,780円)は、100%鹿児島産の紫芋だけを原料にしたもので、ブルーベリーの3.7倍、マヌカハニーの10倍のポリフェノール量を誇る。

あめんどろ芋蜜各種

持ち運びに便利なあめんどろ純芋蜜の携帯タイプ(864円～)も販売する。