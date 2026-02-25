ベネッセコーポレーションは2026年2月19日、小学校入学準備や入学に関する意識調査の結果を発表した。本調査は、2026年1月28日～2月2日の期間、ベネッセの保護者向けアプリ「まなびの手帳」に登録している年長～小学3年生の保護者782人を対象に、インターネットでのアンケート調査によって行われたもの。

年長児保護者の84.5%が「入学に不安がある」

小学校入学前に不安があるか

年長の保護者に小学校入学前の不安を聞いたところ、「不安がある」(84.5%)となった。不安の内容は「集団生活・友だち関係」が最多で、「学習面(読み書き・計算)」「学校の先生との関係」が続いた。

入学準備で取り組んでいること

入学準備で取り組んでいること

入学に向けて取り組んでいることは「ひらがなの読み・書き」が上位。特に「自分の名前の読み・書き」が多かった。生活面では「決まった時間に寝る・起きる」が同率1位となった。

ランドセル購入費用は「60,001～100,000円」が最多

ランドセルの購入費用は「60,001～100,000円」が最多となった。ランドセル以外の学用品などの費用は「10,001～30,000円」(46.1%)が最多で、「30,001円～」(27.9%)、「5,001～10,000円」(15.2%)が続いた。

「小1の壁」(46.2%)が「感じていない」(40.5%)を上回る

小学1～3年生の保護者に「小1の壁」を感じたかを聞いたところ、「感じた」(46.2%)が「感じなかった」(40.5%)を上回った。登下校の付き添いや登校時間、学童保育の問題などが背景にある。

入学前にやってよかったこと

小学1～3年生の保護者に聞いた「入学前にやってよかったこと」1位は「ひらがなの読み書き」、2位は「通学路の練習」、3位は「生活習慣を整える(早寝早起き)」だった。

一方、「やらなくてよかったこと」1位は「勉強の先取り」、2位は「文房具の事前購入・文房具を買い過ぎてしまったこと」、3位は「学用品の準備」。難しい計算や九九の先取りや、学校指定前の文房具購入を後悔する声があがった。

今回の調査では、入学前の不安に加え、実際に入学を経験した保護者の実感として「小1の壁」や有効だった入学準備が明らかになった。