トロント・ブルージェイズに所属する29歳の岡本和真内野手が、早くも初ホームランを放った。今後はしばらくキャンプを離れ、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加する侍ジャパンに合流することになるが、好印象を残してからチームを去ることになる。米メディア『CBSスポーツ』が報じた。

オフシーズンに入ると、ブルージェイズの主力だったボー・ビシェット内野手がフリーエージェント（FA）になり、最終的にニューヨーク・メッツと契約を結んでいる。

ブルージェイズの打撃力を支えていた一角を欠くことは、チームにとって大きな痛手だ。

それだけに岡本は、ビシェットの後継者として期待されている。

それも4年総額6000万ドル（約94億2000万円）の大型契約を結んだことで、メジャー1年目からの活躍が大いに期待されていることは間違いない。

その期待に応えるように、岡本は23日（日本時間24日）に行われたオープン戦のメッツ戦に「6番・三塁」で先発出場し、2回の第1打席でメジャー初本塁打を放っている。

それを踏まえ、同メディアは「クレイ・ホームズ投手が放ったスローカーブをセンターのストレートに打ち返し、今春初長打を放った。

日本代表へ合流するためキャンプを離れる前に、今春のブルージェイズでは好印象を残している。

MLB初シーズンとなる今季、ほぼ毎試合三塁を守ることが期待されている」と伝えている。

