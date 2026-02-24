「大幅に球速を伸ばした」今永昇太、オープン戦初登板で2回無失点！　復活…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は24日（日本時間25日）、オープン戦のサンディエゴ・パドレス戦で初先発し、2回投げて33球で3安打1奪三振無失点の成績を残した。順調な仕上がりを披露しただけでなく、全ての球種で平均速度が上昇したと、米メディア『ブリーチャーネーション』が報じている。

今永は初回、先頭打者のブライス・ジョンソン外野手にヒットを許すが、続くニック・カステヤノス外野手をライトフライに打ち取る。

さらに、ミゲル・アンドゥハー外野手にも打たれて出塁されるも、ソン・ソンムン内野手は空振り三振に仕留めた。

その後、盗塁成功などで二死2、3塁のピンチを迎えるが、ニック・ソラック内野手をセカンドゴロに打ち取り、失点を免れている。

その裏ではカブスのカーソン・ケリー捕手が一死3塁からタイムリーヒットを打って先制した。

2回にはサマド・テイラー外野手、マイク・マッコイ内野手を連続して仕留め、この回も相手に得点を与えずにリードを守りきっている。

その裏に、さらにカブスが点差を広げた後、3回からは今永に代わってダニエル・パレンシア投手がマウンドに立った。

同メディアが公開しているデータによると、各球種の平均球速は、フォーシームが93.0マイル（約150キロ）、スプリッターが84.4マイル（約135.8キロ）、スイーパーが83.5マイル（約134.4キロ）、カーブが75.8マイル（約122キロ）だったという。同メディアは「大幅に球速を伸ばした」と分析している。

昨季は怪我後に球速が落ちたこともあって、被本塁打数などが増えて苦しんだが、現時点においては回復しており、しっかりと修正できているようだ。

