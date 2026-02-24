大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は昨季、3年連続4回目のMVPを受賞した。今季は4年連続5回目の達成が期待されているが、ニューヨーク・メッツ所属のフアン・ソト外野手は“大谷時代”にピリオドを打つと意気込んでいるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ソトはメジャーデビューした2018年から昨季までに、1096試合、打率.282、244本塁打、697打点、1086安打、95盗塁といった通算成績を残している左の強打者。昨季は本塁打（43本）、盗塁（38盗塁）でキャリアハイの数字をマークした。

同メディアは「MLB.comのアンソニー・ディコモ氏が伝えているように、ソトはすでに殿堂入り級の実績を持っているかもしれないが、まだMVPを受賞していない。そのタイトルを手にするには大谷を上回らなければならないが、打席でもマウンドでも圧倒的な存在感を示す彼を超えるのは、容易ではない挑戦だ」と言及。

続けて、「とはいえ、ソトは大谷の“毎年優勝候補”という立場に気後れしてはいない。彼はディコモ氏を通じて、『自分も毎年そこにいるつもりだ。だから彼も今のままやり続けた方がいい。こっちも行くからね』と語った。彼が大谷に及ばないのは、投手としての能力だ。その点では太刀打ちできないが、打撃面でさらに成績を伸ばすことができれば、大谷のMVPの座を奪うチャンスはあるかもしれない」と記している。

【関連記事】

【了】