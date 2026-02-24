ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第9回ライブ配信が2月17日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、バンド「SCOOBIE DO」のドラマーで、シカゴ・カブスのファンでもあるオカモト“MOBY”タクヤ氏が出演。MLBに長年携わってきた両氏が、現場視点のエピソードや分析を交えながらトークを展開した。

番組では、アメリカ国内での人気球団について議論が及んだ。その中で、シカゴ・カブスが「最も人気のあるチーム」との見解が示される場面があった。

福島氏は、「カブスは、アメリカで一番人気がある。みんなドジャースって言うけど、（人気なのは）カブスなんですよ。特にキャンプ地でのオープン戦観客動員数は、No.1。ドジャース以上ですよ」とカブス人気の強さを強調。

その話題を受け、オカモト氏も「ドジャースはキャンプ地の球場を併用してますしね。カブスは自前の球場でやっていますよね」とコメントし、キャンプ地の環境の違いに触れた。

すると、DJケチャップ氏が冗談交じりに「ドジャース批判ですか？」とツッコミ。オカモト氏は「いやいや何をいってるんですか。ライバルですから」と切り返し、スタジオは笑いに包まれた。

鈴木誠也を擁するカブスは今季、FAでアレックス・ブレグマンを獲得するなど大物補強に成功。球団創設150周年の節目の年で、ドジャースのワールドシリーズ3連覇を阻む存在となれるか注目だ。

さらに番組内では福島氏が、ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで、日本史上初の金メダルを獲得したりくりゅうペアについて触れ、「りくりゅうが勝てばカブスも勝つ」という独自理論を展開。番組内では、その根拠についても語られている。

