メジャーリーグ 最新情報

開幕まであと約1か月となったメジャーリーグ。2026年ナショナル・リーグのサイ・ヤング賞争いは、史上屈指のハイレベルな戦いとなりそうだ。2年連続受賞を狙うポール・スキーンズを筆頭に、山本由伸、クリストファー・サンチェスら実力者が名を連ねる。そこで今回はNLのサイ・ヤング賞の有力候補から“大穴”まで、データを基に展望する。（文:Eli）

本命 ポール・スキーンズ

[caption id="attachment_250930" align="aligncenter" width="1038"] ポール・スキーンズ昨季成績[/caption]

デビューイヤーの2024年に新人王、2年目の2025年にサイ・ヤング賞と、歴史的なキャリアパスを歩んでいるポール・スキーンズ。球速、球種の豊富さ、コマンド、スタミナと、エースに必要な要素をすべて兼ね備えている。さらに今オフには新球種の習得にも意欲を示しているというから驚きだ。

昨季は規定投球回到達投手の中でリーグトップ、かつ唯一の防御率1点台となる1.97を記録。奪三振、与四球、被打球の質といったあらゆる指標で隙がなく、内容面でも申し分ない。

まだ23歳と若く、さらなる成長の余地を残している点も大きな強みだ。大きな故障さえなければ、これまで同様のパフォーマンスを維持するだけで2年連続サイ・ヤング賞の最有力候補だ。

唯一の不明点は耐久性だ。ここまでMLBレベルでは133回、187回、今季予測は180~200回と順調にイニング数を伸ばしている。

来季また200イニング近くを投げることができれば頑丈な投手と評価することができるだろう。一方で平均球速98.1マイル（約158キロ）、また最高球速と平均球速の差が2マイル（約3キロ）しかないことなど、負荷の大きさを示唆する要素もある。

若くして全盛期を迎え、30歳を迎える時期に燃え尽きる投手は度々現れる。今季のスキーンズは今後10年単位でキャリアを築いていくのかを占うシーズンにもなる。

2番手 山本由伸＆クリストファー・サンチェス

[caption id="attachment_250929" align="aligncenter" width="1025"] 山本由伸昨季成績[/caption]

メジャー1年目の適応期間を経て、昨季は173.2回を投げ、防御率・FIPともに2点台を記録。サイ・ヤング賞投票では3位に入り、飛躍のシーズンとなった山本由伸。来季はさらなる高み、すなわちサイ・ヤング賞獲得を見据え、もう一段階の成長が求められる。

鍵を握るのは「量」だ。ナ・リーグのサイ・ヤング賞で得票した投手の中では、投球回数、先発数ともに下位3番目にとどまった。これは故障で途中離脱したザック・ウィーラーを含めた順位である。

仮に質の面でスキーンズを上回ったとしても、投球回が大きく見劣りすれば、評価で後れを取る可能性は否定できない。

さらに、ドジャースの6人ローテーションも先発数では不利に働く可能性がある。山本としては、各登板で安定して6～7イニングを投げ切ることが重要になるだろう。

[caption id="attachment_250928" align="aligncenter" width="1030"] クリストファー・サンチェス昨季成績[/caption]

サンチェスはシンカー主体の投球で打たせて取るタイプの投手だが、昨季は球速の向上により三振も奪えるようになり、一気にサイ・ヤング賞候補まで上り詰めた。

大きく沈むチェンジアップも強力で、NLDSでは強力なドジャース打線を相手に2試合連続で好投を見せた姿が強く印象に残っている。

さらに、ゴロピッチャーとしての特性を生かした効率的な投球で、MLB3位となる202.0イニングを投げ切った点も評価に値する。

今季はスアレスが退団し、エースのウィーラーも万全とは言えない状況の中、フィリーズの次世代エースとしての役割を担うことが期待される。

一方で、ゴロ主体の投球スタイルとしては完成度が高い反面、伸びしろという意味では一つの到達点に達している印象もある。

奪三振による制圧力で打者をねじ伏せるスキーンズや山本と比べたとき、「質」の面でどこまで差を詰められるかが今後の課題となりそうだ。

大穴候補となる有力投手たち

[caption id="attachment_250927" align="aligncenter" width="1085"] 大穴候補たち[/caption]

スキーンズ、山本、サンチェスのほかにも有力候補は存在するが、ここではあえて“大穴”を挙げたい。故障により登板数こそ限られたものの、内容はサイ・ヤング賞級だった投手たちだ。

ハンター・グリーンは先発でありながら平均99.5マイル（約159キロ）を投げる剛腕。昨季は故障の影響で19先発にとどまったが、100イニング以上を投げた投手の中でMLB6位となるK-BB％25.2を記録した。

2022年のデビュー当初から高い制圧力を示していたが、昨季は制球面での成長も見られ、真のエースへと進化しつつある印象だ。

セールは2024年のサイ・ヤング賞投手。36歳となった現在も、サイドスロー気味の角度から繰り出すフォーシームとスライダーの威力は健在で、K-BB％は26.1とグリーンを上回った。

近年は2024年を除いて故障に悩まされているが、再び健康を維持できれば、2度目の受賞も現実味を帯びる。そうなれば殿堂入りも視野に入ってくるだけに、今季の動向は注目に値する。

スネルは通算2度のサイ・ヤング賞を誇る左腕。昨季は東京シリーズおよび北米開幕戦に登板した後、肩の不調で離脱し、8月まで回復に時間を要した。

それでも、復帰後は本来の姿を取り戻し、特にポストシーズンではナ・リーグ・ワイルドカードシリーズから7回9奪三振、6回9奪三振、8回10奪三振と圧巻の投球を続けた。

殿堂入りを射程に収めるためにも、キャリア3度目のサイ・ヤング賞を狙うシーズンとなる。

ウィーラーは、2020年代を代表するサイ・ヤング賞候補の一人と言って差し支えない存在だ。質・量の両面でメジャートップクラスのパフォーマンスを継続してきたが、そのたびにさらに上回る成績を残す投手が現れ、受賞にはあと一歩届いていない。

すでに35歳となったが、昨季は胸郭出口症候群で離脱するまではスキーンズと激しいサイ・ヤング賞争いを繰り広げていた。

もっとも、年齢を考えればキャリア終盤に差しかかっているのも事実だ。だからこそ、今季こそ悲願のタイトルを手にしたいシーズンとなる。

【著者プロフィール】

Eli

主にXでドジャース、MLBに関する情報を発信。

X:@byeli_dodgers59

note: https://note.com/lim33

【一覧】2026年NLサイ・ヤング賞有力候補

[caption id="attachment_250930" align="aligncenter" width="1038"] ポール・スキーンズ昨季成績[/caption]

[caption id="attachment_250929" align="aligncenter" width="1025"] 山本由伸昨季成績[/caption]

[caption id="attachment_250928" align="aligncenter" width="1030"] クリストファー・サンチェス昨季成績[/caption]

[caption id="attachment_250927" align="aligncenter" width="1085"] 大穴候補たち[/caption]

【関連記事】

【了】