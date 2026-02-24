乃木坂46「Same numbers」を聴くと赤ちゃんが泣き止む!?リスナーからのメッセージに賀喜遥香も驚き「そうなの（笑）!?」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。2月19日（木）の放送では、遥香先生がセンターを務めるシングル「Same numbers」に関する生徒（リスナー）からのメッセージを紹介しました。

◆「Same numbers」驚きの効果

＜リスナーからのメッセージ＞

「昨年8月に男の子を出産したのですが、産後泣き止まず困っていたときに『Same numbers』を流したら、イントロが始まるとすぐに泣き止み、曲が終わる頃にはぐっすり寝てくれました。私もすごく好きな曲なので一石二鳥！ 今も泣き止まず困ったときに絶対に流しています。『Same numbers』に感謝です！」（東京都 30歳）

賀喜：「Same numbers」で赤ちゃんが泣き止んでくれるんですか!? そうなの（笑）!? “赤ちゃんが泣き止む曲”ってあるじゃないですか。“「POISON ～言いたい事も言えないこんな世の中は～」（反町隆史）を聴くと泣き止むかどうか”という検証をしているのを観たことがあるけど、「Same numbers」もそうなの？ なんでなんだろうね。

BGM：赤ちゃんが泣く声

賀喜：あっ、赤ちゃん……どこの赤ちゃん（笑）!? 大丈夫？ どうした？ お腹すいた？ 眠い？ 違う？ ママは今おらんよ。いないいないばぁ～！ もっと泣いちゃった(笑)。あかん、どうしよう……。

――ここで「Same numbers」が流れると……。

賀喜：あ、すごい（笑）！ 泣き止むどころか笑ってくれた。良かった！

――しかし、「Same numbers」が終わると……。

賀喜：また泣いちゃった、大丈夫？「Same numbers」がないとダメ？ もう1回ね、オッケー流すね。

――「Same numbers」のイントロを口ずさむ遥香先生。

賀喜：すごく笑ってる（笑）！ このイントロがいいのかな？ このドラムの感じ？ ふう、（泣き止んで）よかった。どこから来た赤ちゃんか分からないけど、無事喜んでくれたということで（笑）。

