ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、開幕から二刀流として出場することが期待されている。しかし、今春にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を控えていることもあり、難しい調整を強いられているようだ。米メディア『ヘビー』のジャスティン・カルルッティ記者が報じている。

大谷はすでにスプリングトレーニングの模擬試合で2イニング約30球を投じ、最速99マイル（約159.3キロ）を記録。その試合でムーキー・ベッツ内野手とフレディ・フリーマン内野手の両選手を三振に打ち取った。

順調に調整が進んでいる大谷だが、マーク・プライアー投手コーチはWBCに向けた大谷専用の投球ロードマップを作成しているようだ。その中でドジャースは大会中の日本の休養日に合わせ、追加で2回の実戦的なブルペン投球を組み込みたい意向だという。

大谷はWBCでは指名打者（DH）としてのみ起用されるため、ブルペン投球や模擬試合の機会を自身のスケジュールで確保しなければならない。その難しさは本人も理解しているようだ。

注目の集まる大谷の起用についてプライアー氏は「彼と話し合い、暫定的なスケジュールをある程度決めた。いつもそうだが、最終的には彼の体調や諸々の調整次第だ。あと2回の登板が実現できれば理想的だ」と言及した。

