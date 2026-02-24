バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「DXゴチゾウパーティーコレクション 仮面ライダーガヴバージョン02」(全12種・各660円)を4月18日に発売する。

  • 4月18日発売「DXゴチゾウパーティーコレクション 仮面ライダーガヴバージョン02」(660円)

「DXゴチゾウパーティーコレクション 仮面ライダーガヴバージョン02」は、『仮面ライダーガヴ』に登場する仮面ライダーやグラニュートに扮したゴチゾウが合計12種のアソートになったアイテム。1ボックスは12P入り。

ラインナップ(全12種)

  • ランゴゴチゾウ（グラニュートver.）
  • グロッタゴチゾウ（グラニュートver.）
  • ニエルブゴチゾウ（グラニュートver.）
  • シータゴチゾウ（グラニュートver.）
  • ジープゴチゾウ（グラニュートver.）
  • ボッカゴチゾウ（グラニュートver.）
  • リゼルゴチゾウ（グラニュートver.）
  • ビターガヴ スパーキングミフォームゴチゾウ
  • ヴァレン チョコルドフォームゴチゾウ
  • ベイクゴチゾウ
  • ビターガヴ マーブルブレイクッキーフォームゴチゾウ
  • ビターガヴ バキバキスティックフォームゴチゾウ

セット内容

  • ゴチゾウ…1（本商品のセット内容以外は付属しない）

※12種類の内、いずれか1種がランダムで入っている。

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映