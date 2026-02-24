バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「DXゴチゾウパーティーコレクション 仮面ライダーガヴバージョン02」(全12種・各660円)を4月18日に発売する。
「DXゴチゾウパーティーコレクション 仮面ライダーガヴバージョン02」は、『仮面ライダーガヴ』に登場する仮面ライダーやグラニュートに扮したゴチゾウが合計12種のアソートになったアイテム。1ボックスは12P入り。
ラインナップ(全12種)
- ランゴゴチゾウ（グラニュートver.）
- グロッタゴチゾウ（グラニュートver.）
- ニエルブゴチゾウ（グラニュートver.）
- シータゴチゾウ（グラニュートver.）
- ジープゴチゾウ（グラニュートver.）
- ボッカゴチゾウ（グラニュートver.）
- リゼルゴチゾウ（グラニュートver.）
- ビターガヴ スパーキングミフォームゴチゾウ
- ヴァレン チョコルドフォームゴチゾウ
- ベイクゴチゾウ
- ビターガヴ マーブルブレイクッキーフォームゴチゾウ
- ビターガヴ バキバキスティックフォームゴチゾウ
セット内容
- ゴチゾウ…1（本商品のセット内容以外は付属しない）
※12種類の内、いずれか1種がランダムで入っている。
