バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「DXゴチゾウパーティーコレクション 仮面ライダーガヴバージョン02」(全12種・各660円)を4月18日に発売する。

「DXゴチゾウパーティーコレクション 仮面ライダーガヴバージョン02」は、『仮面ライダーガヴ』に登場する仮面ライダーやグラニュートに扮したゴチゾウが合計12種のアソートになったアイテム。1ボックスは12P入り。

ラインナップ(全12種)

ランゴゴチゾウ（グラニュートver.）

グロッタゴチゾウ（グラニュートver.）

ニエルブゴチゾウ（グラニュートver.）

シータゴチゾウ（グラニュートver.）

ジープゴチゾウ（グラニュートver.）

ボッカゴチゾウ（グラニュートver.）

リゼルゴチゾウ（グラニュートver.）

ビターガヴ スパーキングミフォームゴチゾウ

ヴァレン チョコルドフォームゴチゾウ

ベイクゴチゾウ

ビターガヴ マーブルブレイクッキーフォームゴチゾウ

ビターガヴ バキバキスティックフォームゴチゾウ

セット内容

ゴチゾウ…1（本商品のセット内容以外は付属しない）

※12種類の内、いずれか1種がランダムで入っている。

